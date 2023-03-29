安思杰回鍋瑞銀集團 掌舵瑞信收購案

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（中央社蘇黎世29日綜合外電報導）瑞士銀行集團（UBS AG）董事會今天宣布，安思杰（Sergio Ermotti）將回鍋接任執行長，主掌備受爭議的瑞士信貸銀行（Credit Suisse）收購案。

法新社報導，2008年全球金融危機期間，瑞士政府及瑞士央行紛紛伸援瑞銀，此後安思杰花了9年才重振瑞銀聲譽，並挽救2011年不肖交易員造成的23億美元虧損。

安思杰預定4月5日接替現任執行長哈默斯（Ralph Hamers）。哈默斯已同意下台，但過渡期間仍將留在瑞銀。

安思杰在董事會發布的聲明中表示：「眼前的任務既緊迫又具挑戰性，為了以永續且成功的方式完成它，也為了所有利益關係人的利益，我們必須深思熟慮並且系統性地評估所有選項。」

這次瑞銀與瑞信聯姻是由瑞士政府倉促安排，以防美國3個地區性銀行倒閉引發對銀行業危機蔓延的恐懼、導致全球金融崩潰。

瑞士央行坦言，此次收購案催生出的銀行巨獸，可能在瑞士國內衍生相關問題。

瑞銀原本就是瑞士國內最大的銀行，在併吞瑞士第2大的瑞信後，規模將變得前所未有地龐大。

充滿活力的銀行業是瑞士文化的重要一環，這次強制合併案令瑞士國內大感震驚。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1120329