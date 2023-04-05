川普抵法院面對刑事起訴 稱出庭感覺「超現實」

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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國前總統川普今天抵達紐約曼哈頓（Manhattan）法院，準備面對歷史性刑事起訴，他從住處川普大樓（Trump Tower）驅車前來法院途中仍不斷在社群媒體貼文，聲稱出庭有一種「超現實的」的感覺。

他在自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「正前往曼哈頓下城（Lower Manhattan），法院，似乎很超現實─哇，他們就要逮捕我。不能相信此事發生在美國。」

川普的車隊從中央公園（Central Park）附近的川普大樓出發，沿途都有警察嚴密戒護，上頭還有直升機盤旋，歷經10公里的路程終於抵達曼哈頓法院。

川普今天為封口費案出庭應訊，預料會遭到正式起訴、按指紋和拍攝嫌犯大頭照。川普將角逐2024年總統大選共和黨提名，且目前聲勢領先，本案堪稱選前一大轉折點。

川普上週遭大陪審團起訴，成為美國首位面臨刑事起訴的卸任或現任總統，理由是他涉及2016年支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），以換取她閉口不談2006年曾與川普有過一段婚外情。但川普自稱無辜，預料也不會認罪。（譯者：陳政一）1120405