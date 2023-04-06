蔡麥會 麥卡錫：符合六項保證 促進民主和平

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天與總統蔡英文會談後接受彭博訪問，強調美台關係的重要性，說若要促進世界的民主和平、避免陷入衝突，就有必要坐下來談。

麥卡錫告訴彭博（Bloomberg）電視節目「權力平衡」（Balance of Power）說，他與蔡總統在加州雷根圖書館的會談，恰恰反映出已故美國總統雷根（Ronald Reagan）六項保證中的要求，也就是「若是要促進民主和平、確保我們不陷入任何種類的衝突，我們就必須坐下來談」。

針對中國方面直指「蔡麥會」違反一中政策，麥卡錫表示，中國無權置喙他會面談話的對象。

他強調坐下來談的重要性，且無論是敵是友都必須坐下來談。他盛讚法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中會見中國國家主席習近平，並說他自己也願意和習近平坐下來談，還提到自己過去3度訪中，說重點在於面對面溝通。

他同時提到，美國過去有一點並未做好，那就是在中國議題上統一口徑。對此，他在接任議長後成立一支特別委員會，共和與民主兩黨議員跨黨派合作，美國對中立場更清晰明確。

他說，這麼做有助於提升美中關係，因為中國會清楚知道美國界線為何，也不會擔心美國一個黨做一套，另一個黨做另一套。

至於台海若發生衝突，美國的支援是僅限於加速提供軍援，還是包括派送人力。麥卡錫說這是一個大家都不願看到的假設性問題，而美國今日所做的，就是確保這個假設性問題永遠不會成真。

麥卡錫以烏克蘭為例，說他2015年時曾赴白宮力倡對烏出售「標槍飛彈」（Javelin），尋求的就是嚇阻力，尋求敵人不進犯，而目前所做的也正是如此。

他說：「六項保證讓我們得以持續軍售台灣。但我們要做的是加快程序，讓台灣得以自衛進而阻止衝突發生，阻止戰爭發生，並持續溝通。」

麥卡錫更點出，美國與台灣從事技術合作，涵蓋從科學到衛生等多個領域，「這樣的合作促進了一個更安全的世界」，他們在雷根圖書館會面的目的也是如此，「民主、自由與和平」，他更明白點出「這些都是台灣所擁有的」。

針對共和黨內部傳出有部分人士對烏軍援的立場開始動搖，這些人在對台提供這類援助上表決意象又會是如何。麥卡錫澄清說，共和黨意在找出一個讓烏克蘭能夠獲勝的道路，而非一味的「送支票」。

他表示，今日的世界局勢宛如「1936年翻版」，從中國、俄羅斯、北韓到伊拉克形成一個「軸心勢力」。他表示，美國需要做的，就是確保歷史不會重演。

因此，他說，共和黨會持續軍援烏克蘭，讓烏克蘭拿下最終勝利；他說，同樣的，這也將嚇阻台海衝突。

麥卡錫強調，烏克蘭經驗之中最重要的一課是，「切勿等到衝突發生。現在就要軍售台灣，避免衝突發生」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120406