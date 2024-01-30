聖雄甘地逝世76週年 眼鏡與紡織機成精神象徵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里30日專電）今天是聖雄甘地逝世76週年紀念日，印度舉國緬懷這位畢生為印度自由與平等而抗爭的鬥士，而甘地用過的眼鏡與紡織機，現也成為甘地精神的重要標誌。

1948年1月30日，印度國父聖雄甘地（Mahatma Gandhi）遭印度教民族主義者戈德斯（Nathuram Godse）槍殺，這一天也被政府訂為烈士節。

今天上午，印度總統慕爾穆（Draupadi Murmu）、總理莫迪（Narendra Modi）率領重要官員，在印度教拜讚歌聲中向甘地紀念壇獻花，並繞行紀念壇以示緬懷，現場氣氛肅穆。

慕爾穆與莫迪都在社群平台X分享了他們獻花的照片。

莫迪並寫道：「我在甘地逝世紀念日向他鞠躬行禮，追思他淵博的思想；我也向所有為國捐軀的烈士們致意，他們的犧牲不會被遺忘，且會持續鞏固我們發展印度的決心。」

儀式結束後，開放一般民眾到場追思。

甘地被刺殺後，遺體隔天在新德里的亞穆納河（Yamuna River）河畔被火化，火化地點就是現在的甘地紀念壇，旁邊還放著一盞自從蓋好後就一直燃燒、號稱永不熄滅的火焰。

為示尊敬，民眾禁止穿鞋進入甘地紀念壇週邊，印度官員今天也是穿著襪子或是赤腳行走。

甘地於1869年10月2日出生在古茶拉底省（Gujarat）波班得市（Porbander），具律師資格，以透過和平及非暴力方式爭取自由與平等而聞名，發起過包括「不合作」、「公民不服從」等多個抵抗英國統治者的運動，被尊為印度國父。

全印度廣電台（All India Radio）播報員莫罕（Priti Mohan）告訴中央社，甘地為拯救印度總是走在前面，他鼓勵大家過簡單的生活，並倡導清潔，「我們願追隨他的教導、以他為榜樣。」

在印度，眼鏡與紡織機已成為甘地精神的代表圖象。

眼鏡象徵甘地的「簡約」與「非暴力」哲學，而紡織機則象徵「革命」意志，因為甘地在進行不合作抗爭時，呼籲民眾拒買英國布料，自己織衣給自己穿，後來也延伸為印度對「自給自足」的追求。（編輯：高照芬）1130130

1月30日是印度國父、聖雄甘地的逝世紀念日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在緬懷儀式中，準備向紀念壇灑下花瓣。中央社記者林行健新德里攝 113年1月30日