業績落後競爭對手 瑞典快時尚巨擘H&M執行長閃辭

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（中央社斯德哥爾摩31日綜合外電報導）瑞典快時尚巨頭H&M今天意外宣布執行長人事變動，由公司老將埃維爾取代原本的海默森，主因是該公司業績持續落後於 Inditex集團和希音（Shein）等競爭對手。

H&M也公布，去年12月至今年1月的營收較去年同期下降4%，顯示年底購物季買氣不振。

已擔任H&M執行長4年的海默森（Helena Helmersson）表示，這個職位「要求很高」，她沒有精力繼續做下去。

現年42歲的埃維爾（Daniel Erver）已在公司任職18年，最近擔任核心品牌H&M的負責人。他接任執行長後，也將同時兼任原職。

埃維爾接受路透社採訪時表示，他早在去年12月就表達出對執行長一職的興趣。董事會於今天上午做出正式決定。

埃維爾指出，紅海航運中斷是H&M擔憂的重大問題之一；但截至目前，運費上漲尚未影響利潤。

受到葉門「青年運動」（Houthi）在紅海的攻擊行動影響，部分航運公司決定避開蘇伊士運河（Suez Canal），讓貨櫃船繞道航行非洲南端，因此服飾與鞋子等商品從亞洲工廠運抵歐洲的時間明顯延後。

他說，雖然運費上漲尚未嚴重侵蝕獲利能力，但公司正審酌是否需改為空運運貨，而空運成本較海運更高。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1130201