約旦陣亡士兵移靈美國 拜登率高階將領親迎

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（中央社德拉瓦州多佛2日綜合外電報導）美國總統拜登今天參加在德拉瓦州空軍基地舉行的移靈儀式，這項軍事儀式接回在約旦因無人機攻擊喪生的3名美國士兵遺體，華府將這起攻擊歸咎於伊朗支持的民兵組織。

法新社報導，6名身著迷彩服、頭戴深色貝雷帽並戴上白手套的軍人，在一架巨大C-5運輸機後的斜坡緩慢來回行進3趟，將綴有旗幟、裝有遺體的「轉運箱」移上等候的廂型車。「轉運箱」係軍方用來稱呼運輸中的棺木。

拜登在第一夫人吉兒（Jill Biden）陪同下出席迎靈。他用手捂著胸口，表情嚴肅，親屬則在所屬區域觀禮，與媒體隔絕。

除了對護柩者發出的簡短軍令外，廣闊的機場一片寂靜，凸顯了當天強烈但克制的情緒。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀首長聯席會議主席布朗（CQ Brown）也出席了「尊嚴移靈」。在美國退出重大國際衝突後，他們的出席凸顯了讓陣亡軍人回家的重要性，同時這種情形也相當罕見。

上週日，來自南部喬治亞州的瑞佛斯（William Jerome Rivers）、桑德斯（Kennedy Ladon Sanders）、莫菲特（Breonna Alexsondria Moffett）在美國駐約旦基地遭無人機襲擊喪生。

白宮指控背後有伊朗撐腰的民兵集團「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）發動了這次攻擊。拜登宣布將予以反擊，今天在伊拉克和敘利亞發動報復性空襲，鎖定超過85個與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及親伊朗民兵有關目標。

儘管美國現已擺脫伊拉克和阿富汗戰爭，但以色列與哈瑪斯（Hamas）戰鬥所引發的中東局勢緊張，恐將美軍重新捲入地區衝突。

這是10月7日哈瑪斯對以色列發動致命突襲以來，首次有美軍死於敵方火力。然而，美國軍方和伊朗支持的伊拉克和敘利亞組織時常交火，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）也幾乎每天與美國海軍發生衝突，或向紅海的國際民用船隻開火。

美國軍隊最精銳的特種部隊「海豹部隊」（SEALS）中，有兩名隊員本月試圖登上並搜查一艘船時喪生。

總統並無義務參加「尊嚴移靈」，但拜登在尋求11月連任之際，面臨著對外展現權威與安撫國人的壓力。

前總統川普可能是拜登在大選時的共和黨對手，他猛烈抨擊拜登的領導能力；而另一位潛在挑戰者海利（Nikki Haley）則指責拜登在回應時猶豫不決。

海利說：「他必須等到人都死了之後才說，好吧，我們好像該做點什麼。你在開玩笑嗎？」

拜登今天將在空軍基地與陣亡士兵的家屬私下會面，他也打電話給家屬表示哀悼。

「亞特蘭大憲法報」（Atlanta Journal-Constitution）報導，拜登在一次通話中說：「我知道任何人都無法說或做任何事來減輕痛苦，這我也經歷過。」（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130203