法國2公民遭襲喪命 法外交部將召俄大使譴責

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（中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電）法國外交部今天將召見俄國駐法大使，表達對2位法國公民遭俄國無人機襲擊喪命以及俄國認知戰的不滿。法媒指出，近來雙方緊張關係升溫，莫斯科轟巴黎援烏為「軍國主義狂熱」。

法媒今天報導，法國外交部今天稍晚將召見俄羅斯駐法大使梅斯柯夫（Alexey Meshkov），譴責2名法國人道工作者日前在烏克蘭境內遭俄國砲彈襲擊致死的事件。

據法新社獲得的內部情報，法方「也將譴責俄羅斯對法國再次增加的假訊息」。法國國防部幾天前發現「俄羅斯協調的行動」，以散播涉及法國的虛假消息。

在俄烏戰爭開戰近2年之際，法國和俄羅斯近日在烏克蘭議題上緊張關係升溫。法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）1月18日宣布將給予基輔新一波軍援，包括將在未來幾週內提供6門新凱薩（Caesar）自走砲。

此外，勒克努也表示，將與數十個國家合作，組建「援烏火砲聯盟」（Coalition Artillerie）。在巴黎和華府的帶領支持下，該聯盟能強化有利於烏克蘭的國際合作。

對於上述宣布，俄羅斯痛批法國為「軍國主義狂熱分子」。

兩名法國人道工作者2日在烏克蘭南部別里斯拉夫（Beryslav）遭俄羅斯無人機襲擊喪命，還有3名法國公民受傷。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨即在社群平台X上譴責此為「怯懦與可恥的舉動」。

法國國家反恐檢察官辦公室（Pnat）已針對俄國戰爭罪以及蓄意傷害受國際人道法保護人員的罪行展開調查。

各方猜測，法國也將向烏克蘭提供幻象2000D戰鬥機升級改良版。烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）日前表示，不僅美國A-10戰鬥機，法國達梭（Dassault）幻象戰鬥機也將加入烏克蘭服役行列。

雖法方尚未證實，但國防新聞媒體Meta-Defense分析，這個假設成真的可能性越來越高。法國情資新聞網站「情報在線」（Intelligence Online）今天也指出，法烏正在對此進行最後談判。若巴黎點頭，則法國將成為第一個提供烏克蘭攻擊機的國家。（編輯：周永捷）1130205