拜登：美國推動以哈加薩停火至少6週

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，美國正在推動讓以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰鬥暫停6週，作為達成更長時間停火的基石，這也是涉及釋放人質更廣泛協議的一部分。

綜合路透社與法新社報導，美國與約旦這兩個長年盟友在白宮舉行會談後，拜登與約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）都發表了談話。兩人討論議題涵蓋令人卻步的一長串挑戰，包括以色列在加薩走廊（Gaza Strip）南部迫在眉睫的地面攻勢，以及巴勒斯坦平民蒙受的人道災難威脅。

拜登在白宮說：「美國正致力讓以色列與哈瑪斯達成人質協議，這將為加薩帶來至少6週的立即且持續的平靜。」拜登發表這段談話時，阿布杜拉二世站在他旁邊。

拜登也說，在靠近埃及邊界的加薩南部城市拉法（Rafah）避難的平民「需要被保護」。以色列考慮對這個人口稠密地區發動地面入侵行動，而目前有超過100萬名巴勒斯坦人受困當地。

拜登對於以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不聽從他的建議表現得愈來愈惱火，他說美國正在與區域盟友合作，以達成暫停戰鬥的協議，讓加薩人質得以獲釋並增加人道援助量。

拜登說，這項協議將從暫停戰鬥至少6週開始，「之後我們將花時間建構更持久的措施」。

在拜登發表談話後，阿布杜拉二世站上講台，再度呼籲達成更廣泛的停火。

他說：「我們不能袖手旁觀，讓這種情況持續下去。我們現在需要持久的停火。這場戰爭必須結束。」

拜登愈來愈直言不諱地提出要求，敦促以色列不要在沒有保護巴勒斯坦平民的計畫下，對拉法採取地面進攻行動。

拜登昨天與尼坦雅胡談話，白宮表示，他強調「在沒有可靠且可執行的計畫，來確保在拉法避難的100多萬人的安全並提供支持下，就不該在拉法採取軍事行動」。

在動身訪問西方國家首都前，阿布杜拉二世參與了對加薩空投人道援助物資的行動，此舉凸顯了約旦在推動以色列停止實施限制措施方面所扮演的角色，讓加薩別出現疾病、挨餓與飢餓情況。

自統治加薩的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」去年10月7日突擊以色列南部造成1200人死亡以來，拜登的團隊一直在試著協商讓以哈暫停戰鬥，讓哈瑪斯扣押的人質得以獲釋。

巴勒斯坦衛生官員估計，加薩有超過2萬8000人在以色列對哈瑪斯戰士的攻勢中喪命。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130213