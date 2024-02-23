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俄烏戰爭將滿2年 IMF宣布金援基輔8億8000萬美元

2024/2/23 16:30
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）基輔當局抵禦俄羅斯侵略將滿2年之際，國際貨幣基金（IMF）今天宣布，將以去年通過的156億美元援助方案第3階段撥款8億8000萬美元給予烏克蘭。

法新社報導，國際貨幣基金於俄羅斯大舉入侵烏克蘭即將屆滿2年時宣布的這筆金援款項，仍須經過國際貨幣基金執行董事會批准。

國際貨幣基金一個涉及烏克蘭事務的小組近日在波蘭首都華沙會見烏克蘭官員，小組負責人葛瑞（Gavin Gray）說：「儘管面臨戰爭帶來的挑戰，這個計畫的表現仍相當強勁。」

一年前，這項為期4年的援助方案通過時制定了種種目標，該小組也評估過這些目標。

葛瑞指出：「除了一項量化績效標準因為邊境封鎖造成稅收稍有不足而沒能達標之外，當局達成了所有標準，以及需要審查的所有4項結構性指標。」

國際貨幣基金的這個小組還提到，烏克蘭要從這場戰爭重建將需要4860億美元。（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）1130223

#俄烏戰爭
#烏克蘭
#國際貨幣基金
#葛瑞
#國際貨幣基金執行董事會
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