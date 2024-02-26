烏軍棄守東部重鎮後 又從鄰近村莊撤軍

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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭棄守東部重鎮阿夫迪夫卡後，又讓俄羅斯部隊再次向前推進。烏軍今天表示，已從阿夫迪夫卡附近的拉斯托奇基尼村（Lastochkyne）撤軍，俄軍則宣告已占領當地。

法新社報導，俄烏戰爭進入第3個年頭之際，俄軍持續發動猛烈攻擊，已於17日攻占烏東重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），烏軍則因缺乏彈藥而苦苦掙扎。

烏克蘭軍方發言人利霍維（Dmytro Lykhoviy）表示：「烏克蘭武裝部隊已從拉斯托奇基尼村撤軍，以沿著奧爾利夫卡（Orlivka）、托南克（Tonenke）、柏迪奇（Berdychi）構築防禦陣線。」

俄羅斯國防部則在公布每日最新戰況時指出：「在阿夫迪夫卡地區，（俄軍）部隊…解放了拉斯托奇基那村（Lastochkino，拉斯托奇基尼村的俄語名），並且持續改善前線局勢。」（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1130226