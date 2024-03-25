更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北約
新聞專題
北約1/300
首頁 / 國際

德情報機構：俄羅斯軍力增加 不排除蒲亭2026年後開戰北約國家

2024/3/25 16:25（3/25 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為俄羅斯總統蒲亭。（圖取自克里姆林宮網頁kreml.ru）
圖為俄羅斯總統蒲亭。（圖取自克里姆林宮網頁kreml.ru）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者彭維楀華沙25日專電）德國版「財經內幕」網站引述一份德國情報機構報告報導，不排除俄羅斯總統蒲亭2026年後攻擊北約國家的可能性，並指出從俄羅斯持續密集軍備、重組武裝部隊和部署新飛彈即足以證明。

德國版「財經內幕」（Business Insider）網站報導，情報分析俄羅斯的武器生產顯著增加，與現況相比，俄羅斯軍事潛力未來5年內可能會翻漲一倍，特別是常規武器領域。

德國情報機構報告指出，俄羅斯正在西部進行大量軍事部署，顯示蒲亭在為與西方衝突做準備，不排除2026年後將攻擊部分北約領土，例如波羅的海國家或芬蘭。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾於2月底國會聽證會上表示，若蒲亭在烏克蘭戰事取得成功，北約將被捲入與俄羅斯的戰爭。

報導表示，北約總部對俄羅斯軍事擴張及與西方衝突風險升級表示擔憂；但美國情報部門認為目前看不到攻擊威脅，因俄國軍隊需5至8年才能恢復戰事前軍力水準。

此外，德國「畫報」（Bild）網站報導，德國聯邦議會準備了民防風險分析，模擬俄羅斯與歐洲其他國家或是德國會爆發衝突的幾個階段，將提供民眾示警與認知。（編輯：張芷瑄/馮昭）1130325

#北約
#俄羅斯
#蒲亭
#德國
#核武
延伸閱讀
莫斯科音樂廳恐攻 澤倫斯基：蒲亭欲嫁禍烏克蘭俄羅斯改變「特別軍事行動」措辭 承認侵烏克蘭是戰爭歐盟對軍事化及軍援烏克蘭作法遲疑 學者批恐失時機俄羅斯導彈侵入領空 華沙：會擊落以波蘭為目標導彈川普稱不出兵保護欠款成員國 北約資金從哪來？關鍵問答一篇看懂
北約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄國與川普夾擊 增軍費削社福歐洲陷兩難
172.30.142.233