美聯邦存保公司歧視性騷頻傳 議員促董事長下台

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國國會議員今天連續第2天攻擊「聯邦存款保險公司」董事長葛倫柏格，指控他的機構未能處理職場不當行為，包括歧視與性騷擾頻傳，要求他為此引咎辭職。

法新社報導，聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC）是美國一大金融監管機構，設立目的在於保護銀行存款。

一份獨立報告發現FDIC多年來未能解決職場不當行為，美國聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）的共和黨籍成員要求FDIC董事長葛倫柏格（Martin Gruenberg）下台。

葛倫柏格自2005年起在共和黨與民主黨籍總統任內斷斷續續領導FDIC，拜登最近再度任命他接任FDIC最高職位。

共和黨籍聯邦參議員史考特（Tim Scott）對葛倫柏格說：「你應該下台。你的員工對你沒有信心。」

史考特又說：「這不是單一事件。這橫跨你領導FDIC十多年時間。」

參議院銀行委員會的民主黨籍成員也批評葛倫柏格的領導力，但沒有直接要求他下台，而是指責共和黨人在玩弄政治手段。

聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）指控她的同僚尋求以共和黨任命人選取代葛倫柏格，她說「葛倫柏格董事長，今天要求你下台的共和黨人純粹是在進行政治活動」。

華倫又說：「你辭職無助於改善FDIC的有毒文化，只會讓共和黨人對銀行政策擁有否決權。」

「華爾街日報」刊出一系列文章，對FDIC的職場做法提出指控後，FDIC委外撰寫獨立報告，並於上週公布報告內容。

報告執筆人發現：「有太多員工認為，FDIC長久以來未能提供一個免於性騷擾、歧視等人際間不當舉止的安全職場。」

他們說，「父權、保守且規避風險的文化」導致FDIC持續出現職場不當行為，而員工「普遍擔憂遭到報復」導致不當行為事件漏報。

這篇報告提到少數幾個例子，包括一名女員工說在她投訴後，跟蹤她的同事還是持續傳簡訊給她，讓她擔憂自己的人身安全。

一些屬於少數群體的FDIC職員回報，他們被告知FDIC是為了填補配額而「象徵性」地僱用他們，還有員工說，他們曾聽過上司發表厭惡同性戀的言論。

報告執筆人指出，「管理階層對不當行為指控以及衍生的文化和情況的因應做法一直都不足夠且沒有效率」，並說必須進行「文化與結構改革」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130517