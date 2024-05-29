拉法難民營遭轟炸45死 以軍疑卸責：僅靠彈藥不可能釀大火

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路薩冷28日綜合外電報導）以色列26日空襲加薩走廊南部拉法巿一處收容巴勒斯坦人的營地，引發火災，加薩衛生當局表示至少45人死亡。以色列軍隊今天表示，僅靠彈藥「不可能」造成這場致命大火。

法新社報導，以色列軍方公布初步調查結果，軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會上表示：「僅靠我們的彈藥不可能引發如此規模的火災。」

以色列軍方表示，他們對拉法（Rafah）西北邊進行空襲，鎖定目標並擊斃兩名哈瑪斯（Hamas）武裝分子。這場空襲引發大火，燒毀收容巴勒斯坦流離失所者的營地，引發國際譴責。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天表示，這是「一場不幸的意外」。

哈加里告訴媒體，軍隊在空襲前曾收集「精確情報」，包括空中監視，致力「將對平民的傷害降到最低」。這場空襲的目標是「我們列為人道主義區域之外」的一處建築群。

哈加里是指位於馬瓦希（Al-Mawasi）的一個區域。以軍在對拉法發動地面攻擊時曾下令拉法人民前往此區。

他說，飛機朝目標投擲兩枚17公斤的彈藥，並說這是以色列飛機可以使用的最小尺寸的彈藥。

哈加里說：「我們知道，在我們攻擊的建築群裡只有哈瑪斯成員。」

哈加里表示，攻擊後起火的原因尚未確定，「我們正在研究所有可能性，包括存放在我們目標旁邊建築區中的武器…可能因空襲而起火燃燒」。

路透社報導，加薩衛生當局表示，拉法以西被以色列列為平民疏散區的帳篷營地，今天遭到以色列戰車砲擊，造成至少21人死亡，其中至少12人是女性。以色列軍方隨後也否認攻擊這個營地。

以色列軍方發聲明表示：「與過去幾個小時的報導相反，以色列國防軍（IDF）並沒有對馬瓦希人道主義區發動攻擊。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1130529