阿爾及利亞提安理會決議草案 阻以色列拉法攻勢

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（中央社聯合國紐約總部29日綜合外電報導）聯合國安全理事會非常任理事國阿爾及利亞今天提出安理會決議草案，要求加薩走廊停火及所有哈瑪斯（Hamas）挾持的人質獲釋，並要求以色列在拉法「即刻停止軍事攻勢」。

綜合路透社和法新社報導，阿爾及利亞駐聯合國大使本賈馬（Amar Bendjama）今天稍早表示，安理會15個成員國已就加薩局勢舉行閉門會議，希望能「遏阻在拉法的殺戮」。阿爾及利亞於2024/2025為期2年是安理會非常任理事國。

阿爾及利亞也引述國際法院（International Court of Justice）上週的判決，「認定占領國以色列應立即停止其軍事攻勢，以及在拉法的其他行動」。

這項決議草案也要求各方立即停火，以及即刻無條件釋放所有人質。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動跨境攻擊，並劫持了252名人質，其中121人目前仍在加薩，當中37人據以軍表示已經死亡。

以色列26日攻擊拉法難民營導致45人死亡，引發國際譴責聲浪，阿爾及利亞今天要求召開安理會緊急會議。

加薩民防官員表示，以色列昨天還攻擊在拉法西邊的難民營，造成至少21人死亡。

本賈馬未明確表示，他希望何時將此決議草案付諸表決。

外交人士表示，安理會可能在近日表決。

安理會決議案必須取得至少9票贊成，以及美國、英國、法國、俄羅斯和中國5個常任理事國未否決才能通過。美國目前為止已否決3個關於加薩戰爭的決議草案，護航盟邦以色列。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130529