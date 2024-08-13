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華爾街日報：華為準備推出新AI晶片挑戰輝達

2024/8/13 22:15（8/13 22:33 更新）
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華為標誌。（中央社檔案照片）
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（中央社北京13日綜合外電報導）「華爾街日報」今天引述消息人士報導，在美國實施制裁之際，中國電信巨賈華為即將推出一款人工智慧（AI）新晶片，在中國國內挑戰AI晶片大廠輝達（Nvidia）。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），華為即將推出的最新AI晶片名為昇騰910C（Ascend 910C）處理器，最近幾週以來接受中國網路和電信公司測試。

據報導，華為已告訴潛在客戶，這款晶片可與輝達的H100晶片相媲美。華為計劃最快於10月開始最新晶片的出貨。

據報導，華為與潛在客戶間的初步協商顯示，他們採購的晶片可能超過7萬顆，總價值約20億美元（約新台幣648億元）。

美國監管機構去年以國家安全為由，實施規定阻止輝達將先進晶片出售給中國客戶，包括H100晶片。

輝達隨後推出3款為中國量身訂做的晶片，包括最受關切的H20晶片。然而，為符合美國的制裁，相較於H100晶片，H20的算力大幅受限。

針對上述報導，華為未立即回覆路透社的置評要求。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130813

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