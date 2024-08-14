委內瑞拉大選不透明 聯合國專家質疑公正性

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（中央社紐約聯合國總部13日綜合外電報導）聯合國專家小組在今天公布的報告中總結，委內瑞拉選舉委員會在處理委國具爭議的總統大選結果時，未能表現「基本的透明度與公正性」。

法新社報導，這份聯合國報告指出，委內瑞拉國家選舉委員會「的結果管理程序沒有達到舉行可信選舉所必須的基本透明度與公正性」，選委會沒有遵守「國家法律與監管規定」。

委內瑞拉7月28日舉行大選後，選委會宣布總統馬杜洛（Nicolas Maduro）當選連任，贏得為期6年的第3個任期，得票率為52%。儘管面臨日益升高的國際壓力，選委會仍尚未提供詳細的計票結果。

委內瑞拉反對派表示，根據他們自己統計的投票所計票結果，他們的候選人、74歲的退休外交官龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）是以大幅優勢勝出。

委內瑞拉選委會邀請4名聯合國選舉專家組成小組監督投票，並向聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）回報他們的調查結果。

他們的報告指出，委內瑞拉選委會未能公布投票中心的結果，這項決定「在現代民主選舉中沒有前例」，「對結果的信心產生負面衝擊」。

這些專家也指出，在選舉程序進行的大多數時候，委內瑞拉選委會起初都與他們合作，但在7月28日投票結束後，他們就再也見不到選舉官員。

報告提到，這個專家小組不是選舉觀察團，而是打算繼續遠端監督選舉程序，尤其是在有任何人申訴時。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130814