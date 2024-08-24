JK羅琳神隱近2週後發文 批克莉芙有空化妝不如公開DNA檢測

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（中央社紐約23日綜合外電報導）英國「哈利波特」系列小說作者JK羅琳日前被阿爾及利亞女拳手克莉芙提告，在社群平台X沉寂約兩週後又發文，批評克莉芙有時間化濃妝搞公關不如直接公開DNA檢測結果。

克莉芙（Imane Khelif）和台灣女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運無端被捲入性別風波，但最終仍成功挺過外界壓力甚至霸凌言論，勇奪金牌。

美國「新聞週刊」（Newsweek）網站報導，克莉芙本月9日在法國提告，指控JK羅琳（J. K. Rowling）針對她的性別大做文章，涉嫌網路騷擾行為。JK羅琳在被告前兩天就沒在X上發文，才神隱約兩週，今天又在X發文抨擊克莉芙近日在網路上曝光的化妝造型。

克莉芙在美妝品牌Beauty Code於Instagram發布的影片中秀出新造型，影片一開始可見她身穿藍色上衣並戴著紅色拳擊手套，然後鏡頭一轉大變身，她身穿印花襯衫，戴著飾有粉紅色花朵的耳環，臉上化著精緻的妝容。

JK羅琳在X分享演化生物學家萊特（Colin Wright）個人網站文章連結，文章提到，克莉芙在奧運後改變造型，只不過是一場「超級女性化的公關活動，目的是轉移注意力」。

萊特文章開頭寫道：「兩名男子拳擊選手克莉芙和林郁婷在奧運贏得女子拳擊金牌。」

文中說：「在引發爭議的拳擊賽期間和之後，輿論分為兩大陣營。一方主張透明度，認為兩位拳擊手都應該坦白自己的狀況，並公開DNA檢測結果，以化解普遍的困惑。畢竟，女子拳擊的公平性和安全性受到威脅，必須讓相關事實公諸於世。相較之下，另一方用盡一切手段，企圖混淆事實，同時指控任何質疑拳擊手性別的人偏執。」

JK羅琳不僅分享文章，還發文說：「重點是要強調，比起簡單地公開DNA測試結果，發起公關活動和化上層層濃妝需要更多的時間和精力。」

新聞週刊報導提到，不少人樂見JK羅琳回到X發文，其中一則留言說「現在大家可以停止胡說八道，說什麼妳怕克莉芙」。

不過也有許多人批評JK羅琳。

留言包括「你們缺乏文化多元且對種族差異視而不見，令人震驚」、「像阿爾及利亞這樣的保守穆斯林國家不太可能支持有性別爭議的人來代表他們」、「妳欠她一個深深的道歉」等。

還有人對克莉芙深表同情，稱「國際拳擊總會（IBA）已被控治理有問題、腐敗以及與俄羅斯有關，除此之外，國際奧林匹克委員會（IOC）應該制定適當的戰略政策，情況才不會迅速惡化到這種地步」。

克莉芙和林郁婷無端被捲入性別風波，源起國際拳總去年以兩人未能通過一項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格。這項檢測認定兩人擁有XY性染色體（通常男性擁有XY性染色體），但國際拳總未就這項檢測予以明確說明。

國際奧會去年取消對國際拳總的認證，指稱國際拳總腐敗、管理不善，因此無法承辦奧運賽事，奧運拳擊比賽改由國際奧會組成的拳擊工作小組負責。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130824