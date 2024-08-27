加拿大宣布收緊移民 限縮臨時外勞人數

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（中央社渥太華26日綜合外電報導）加拿大當局今天宣布，將削減臨時外籍勞工人數。該國的移民政策原本較為寬鬆，導致新移民人數激增。

法新社報導，新規定包含重新實施針對臨時外勞的限制，也就是在失業率達到6%或更高的城市，雇主不得聘用低薪臨時外勞。

根據最新規定，低薪工作許可證的效期將從原本的2年縮短至1年，但農業、醫療保健和建築業不在此限。雇主可聘用的臨時外勞占比也將從現行的20%降至疫情前的水準10%。

除了3月公布的臨時居民人數上限，每年可入境加國的臨時外籍勞工總數將減少6萬5000人，目標是將臨時居民人數從目前占總人口的6.2%減至5%。

新規定將於9月26日正式生效。

在移民政策推波助瀾下，加國最近出現逾半世紀以來最大的人口增長。隨著該國人口突破4000萬大關，失業率也跟著飆升。

移民部長米勒（Marc Miller）在記者會上表示，移民法規必須「符合當前經濟局勢與持續收縮的就業市場，若有需要，我們會毫不遲疑地採取額外措施。」

今年1月，米勒宣布，加國未來2年將大幅限縮國際學生簽證核發數量，今年核發量會比去年減少約1/3，以此緩解住房、醫療保健和其他服務的壓力。

米勒3月曾預告，將在今年秋季制定移民水準相關規定時，首次針對抵達加國的臨時居民人數設定上限。（實習編譯：楊智恩/核稿：施施）1130827