施凱爾訪德談國防協定 盼重建英國與歐洲關係

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（中央社柏林28日綜合外電報導）英國首相施凱爾今天將與德國領導人討論一項具里程碑意義的經濟和國防協定，盼能藉由此次訪問尋求一個「千載難逢的機會」，來重建英國與其他歐洲國家的關係。

路透社報導，施凱爾（Keir Starmer）在對德國和法國展開為期兩天訪問之初表示，他希望英國能夠改善前保守黨政府與歐洲盟邦的緊張關係，並將此作為促進英國經濟成長的核心。

施凱爾此行從訪問柏林開始，他將與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）就一項新協定進行會談，他們希望這能將雙方軍事合作提升至前所未見的層級，同時強化在貿易和能源等領域的合作。

施凱爾在聲明中表示：「我們必須扭轉英國脫歐後的局面，修復前朝政府留下的破裂關係。我們有個千載難逢的機會，來重建我們與歐洲的關係。」

作為北大西洋公約組織（NATO）盟國和西歐兩大國防支出國，英國和德國正在設法加強國防合作，倘若美國前總統川普明年初重返白宮，美國可能會削減對烏克蘭的軍事支持。

美國共和黨總統候選人川普曾警告說，若他當選，他將從根本上重新思考「北約的宗旨和使命」。川普也未承諾向烏克蘭提供更多援助，還說他不會捍衛不增加國防預算的盟友。川普將在11月5日的大選中，與副總統賀錦麗（Kamala Harris）展開激烈對決。

自川普選擇俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）作為競選搭檔以來，各界對美國可能削減對烏克蘭支持的擔憂有所增加。范斯強調，他反對美國開出所謂的「空白支票」，來幫助烏克蘭抵禦俄羅斯迄今已長達兩年半的入侵。

官員透露，英德防務夥伴關係可能類似英國和法國2010年簽訂的蘭卡斯特宮條約（Lancaster House Treaties），承諾建立一支聯合部隊並共享設備及核飛彈研究中心。

施凱爾辦公室說，雙方將在未來6個月持續談判，目標是在明年初完成協定。英國國防大臣希利（John Healey）7月旋風訪問法國、德國、波蘭和愛沙尼亞，並與德國簽署雙邊防衛宣言。

此外，施凱爾在訪問德國期間，還將與德國武器製造商「萊茵金屬公司」（Rheinmetall AG）執行長派培格（Armin Papperger）等企業領袖舉行會談，也會和西門子能源（Siemens Energy）執行長布魯克（Christian Bruch）會面，討論進一步投資和創造更多高技術就業機會等事宜。

德國行結束後，施凱爾今晚將前往巴黎參加帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）開幕式，明天將與法國電力系統設計及製造商泰雷斯集團（Thales）、歐洲電信衛星（Eutelsat）、法國人工智慧新創公司Mistral AI和跨國製藥公司賽諾菲集團（Sanofi）等企業高層舉行早餐會議。

接下來，施凱爾預計將與準備出賽的帕運選手會面，然後在艾里賽宮（Elysee Palace）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行會談。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1130828