以色列再對加薩發疏散令 世衛將撤離逾百患者

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（中央社開羅5日綜合外電報導）以色列軍方發動空襲行動後，今天再對加薩走廊北部發布疏散令。巴勒斯坦媒體和醫護人員表示，以軍空襲造成至少30人喪生。另外，世衛官員表示，將有逾百名患者撤離加薩走廊。

巴勒斯坦新聞機構瓦法社（WAFA）和哈瑪斯（Hamas）媒體報導，以軍空襲擊中貝特拉希亞鎮（Beit Lahiya）兩棟房屋。以軍10月5日起重新聚焦對加薩北部的軍事行動，昨天深夜至少造成20人死亡。

醫護人員表示，加薩中部的扎韋達鎮（Al-Zawayda）昨天午夜有4人死亡。

加薩衛生部沒有立即證實死亡人數，但巴勒斯坦衛生部官員表示，以軍分別空襲加薩市（Gaza City）和中部迪爾巴拉（Deir Al-Balah），造成6人死亡。

以色列軍方表示，以軍已經消滅在加薩走廊中部和賈巴利亞（Jabalia）地區的「恐怖分子」。

以軍過去一天也在南部拉法（Rafah）地區找到武器和爆裂物，表示「恐怖基礎設施所在」已經被剷除。

以色列飛機今天在貝特拉希亞鎮空投傳單，要求尚未離開家園或收容中心的當地民眾通通離開。

傳單上以阿拉伯文寫著：「那些還留在家中和收容中心的人，你們正在冒生命危險。為了安全起見，你們必須往南走。」

巴勒斯坦人表示，以軍最新攻擊和疏散令是為了清空加薩北部兩座城鎮和一座難民營，以創造緩衝區。

以色列則表示，疏散令目的是為了讓平民在以哈戰鬥衝突時安然無恙。

路透社報導，世界衛生組織（World Health Organization）官員表示，明天將對飽受戰火摧殘的加薩進行罕見的醫療後送，包括兒童在內，將有100多名受到外傷和慢性病患者撤離。

世衛組織駐巴勒斯坦被占領土（Occupied Palestinian Territory）代表皮佩爾科恩（Rik Peeperkorn）表示：「這些是專案措施。我們已就持續展開醫療後送將人員從加薩撤離一再提出要求。」他說，還有1萬2000人等待後送。

這些病患明天將以大型車隊從克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）撤離加薩，然後飛往阿拉伯聯合大公國，其中一部分患者接下來將被送到羅馬尼亞。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1131105