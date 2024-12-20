美醫保CEO命案嫌犯引渡紐約受審 面臨聯邦控罪

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國聯合健康保險公司執行長（CEO）命案嫌犯曼吉昂（Luigi Mangione）今天從賓州被引渡到紐約市曼哈頓出庭，被控聯邦謀殺和跟蹤罪名。

路透社報導，26歲的曼吉昂涉嫌本月4日在曼哈頓（Manhattan）當街槍殺美國聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson），直到9日才在賓州阿爾圖那市（Altoona）的麥當勞（McDonald's）速食店遭逮捕。

紐約檢方17日宣布，大陪審團以11項罪名起訴曼吉昂，包括一級謀殺和恐怖主義犯罪謀殺。除了州級指控，曼吉昂今天也面臨聯邦控罪。

根據刑事控告書，曼哈頓聯邦檢方指控曼吉昂犯下持槍謀殺的聯邦罪行，以及兩項跟蹤罪名和一項使用非法槍枝滅音器罪名。曼吉昂被控花了數月時間策劃攻擊，動機是出於對醫療保險業和有錢企業主管的蔑視。

聯邦檢方可就聯邦謀殺控罪求處死刑；如果有關滅音器的罪名成立，曼吉昂面臨至少30年有期徒刑。

曼吉昂今天稍早在賓州法庭上放棄引渡程序權利後，被移送到紐約市羈押並且出庭。

曼吉昂僅簡短回應法官問話，表示他了解自身的權利和聯邦控罪。他的律師在庭上表示他不會尋求保釋，法官下令還押候審。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1131220