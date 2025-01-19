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川普就職倒數 數萬示威者齊聚華府抗議

2025/1/19 10:02
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統當選人川普即將於20日重返白宮，數萬名示威者今天在美國華府街頭遊行示威，抗議這位億萬富豪和他所屬共和黨的各項政策。

法新社和路透社報導，「人民大遊行」（People's March）是由多個民權和社會正義團體共同籌辦，包括2017年川普首次就職典禮過後吸引數十萬人至華府力挺的「女性大遊行」（Women's March）幕後團隊。

今天遊行與會者提出一系列他們認為受到川普及共和黨領導階層攻擊的議題，包括墮胎權、氣候變遷、加強防範槍枝暴力的需求，以及移民權益。

民眾先在華府市中心的3座公園集合，接著至林肯紀念堂（Lincoln Memorial）會合參加集會。現場滿是五彩繽紛的標語，許多人戴著2017年抗議活動的粉紅貓型毛帽。

川普第2個就職典禮的引發的抗議規模較小，部分原因是許多活動人士認為，川普去年11月大選擊敗他民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）之後，美國婦女權運動變得更加分裂。主辦單位預估將有5萬人參加，警方則估計約2.5萬人現身。此外，全美各地還計劃舉行300多場其他的遊行。

示威者貝克伯羅（Aisha Becker-Burrowes）說：「這些法律危害我們的生命，女性快活不下去了。」她的聲音幾乎被示威民眾大喊的「我的身體，我的選擇」淹沒。

來自佛羅里達州、60歲的達特威爾斯（Susan Dutwells）和女兒一起來參加抗議，她說對於川普再次當選感到「害怕」和「憤怒」。

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川普已承諾將於上任首日展開全面性革新，包括移民突襲行動、廢除部分聯邦政府機構等。

今天走上街頭的民眾訴求都不盡相同，從移民、民主、氣候變遷到加薩戰爭都有。現場至少有1名示威者怒嗆川普對加拿大施壓，手中標語寫著：「我們不是你們第51個州。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140119

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