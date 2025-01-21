川普就職民眾兩樣情 鐵粉不畏嚴寒嗨挺、反對者憂心

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天宣誓就職，儘管天氣寒冷，支持者仍出席慶祝。他在就職演說中自詡為和平使者，但強烈的黨派立場與移民政策未能彌合政治極化，美國民眾對其政策褒貶不一。

法新社報導，由於急凍低溫和冰冷寒風，華盛頓在川普就職典禮這天顯得冷清，不過到場的鐵桿粉絲仍試圖彌補這點。

一名婦女在白雪覆蓋的國家廣場（National Mall）興奮地喊道：「爹地回來了！」她指的是共和黨備受爭議和具主導地位的領袖川普。

廣大的國家廣場過往都會擠滿人群，觀看在國會大廈階梯上進行的就職典禮。然而，川普17日宣布，由於惡劣天氣，他的宣誓儀式不得不移到國會大廈內的圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。

原本約有22萬人受邀參加戶外活動，但最後只有家人、主要政治領袖和前所未見的一群親川普億萬富翁得以入座圓形大廳觀禮。

其他人只能選擇寒冷又空曠的國家廣場，或是能容納2萬人的第一資本體育場（Capital One Arena），至少他們可以在就職典禮後見到川普本人。

川普支持者20日在第一資本體育場內歡呼雀躍。（路透社）

來自喬治亞州的71歲退休支持者曼利（Robert Manley）在國家廣場告訴法新社：「我知道就職典禮會在裡面舉行，但我就是想盡可能靠近一點，因為他為我們做出了那麼多犧牲。」

65歲的杜諾文（Gregg Donovan）從加州趕來，他頭戴帽簷夾著川普照片的高帽、身穿紅色大衣，並戴著1條假的大金鍊，上面掛著另1張川普的照片，他說：「我高興極了。」

儘管數以千計的民眾必須在黎明前排隊，才能確保進場，至少第一資本體育場裡的情況較為舒適。當川普的就職演說透過大螢幕轉播，現場響起響亮的掌聲，一些人起立鼓掌，更多人高喊「美國！」。

路透社報導，川普支持者今天稱讚他重返白宮後迅速發布行政命令，批評者譴責他計劃進行的大規模遣返，以及多元、平等、包容政策的倒退，其他人則表示，他們完全不看就職典禮。

在全美各地進行的10多次採訪顯示，儘管川普在就職演說中試圖將自己塑造成和平使者和凝聚者，美國仍處於政治極化狀態。

川普的演說本就常常帶有強烈的黨派色彩，例如承諾打擊非法移民，或打算推動廣泛計畫來重塑聯邦政府。

在加州聖馬可（San Marcos）的1座家居零售商家得寶（Home Depot）停車場，通常有許多領日薪的移民聚集在此，今天只有2名男性在找工作，他們擔心川普的政策會擾亂仰賴移工的建築業和農業。

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在美國第2大城洛杉磯（Los Angeles），24人死於史無前例的野火，當地居民擔心川普會如何回應這場造成數以千計的人流離失所，並摧毀超過1萬座建築物的大火。

在德州，住在休士頓（Houston）郊外、負責擺設博物館展品的瓊斯（Jac Jones）表示，她對女性權利感到「極度緊張」。39歲的瓊斯也擔心川普「身邊都是沒有靈魂的顧問和億萬富翁，他們會為了變得更富有而試圖壓榨我們」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140121