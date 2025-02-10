美日法在菲東部首度出動航艦聯合演訓 劍指中國

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（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本海上自衛隊與美國、法國海軍今天在菲律賓東部的海空域實施首度出動「航空母艦」的聯合演訓「太平洋斯特勒2025」，日本派出準航母護衛艦加賀號參與。

日本朝日新聞報導，美國總統川普（Donald Trump）與日本首相石破茂日前在美國華府舉行高峰會後發表聯合聲明，重申強烈反對中國在東海試圖以武力或脅迫方式片面改變現狀的作法，也強烈反對中國在南海的行徑。

這項美日法聯合演訓「太平洋斯特勒2025」（Exercise Pacific Steller 2025）實施的海空域雖不是在南海，但地點位於中國做出挑釁行徑的菲律賓東方，聯合演訓展現出在主張「美國優先」的川普政府之下，這地區持續進行多國間的合作。

聯合演訓內容包括如何因應航空母艦的戰機等防空戰、反潛機、直升機探知潛艦的反潛作戰。美國的卡爾文森號（Carl Vinson）、法國現役唯一的航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）參與這項聯合演訓。戴高樂號曾於2015年空襲恐怖組織伊斯蘭國（IS）的據點。

日本海上自衛隊護衛艦加賀號去年完成可讓戰機起降的改良作業。日本政府聲稱「這並非航空母艦，而是多功能護衛艦」，但有日本自衛隊幹部表示，加賀號不遜於戴高樂號，希望與美法的航空母艦聯合演訓，提升演訓的震撼力。

日本防衛大臣中谷元7日在例行記者會上表示，「這項日美法聯合演訓，證明了法國海軍對印度太平洋的關切意志與能力」、「為了實現自由開放的印度太平洋（願景），將與各國深化合作」。

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報導說，有日本自衛隊幹部強調：「中國在南海對菲律賓加強施壓之際，日美法在附近實施大規模聯合演訓，可形成嚇阻。」此自衛隊幹部也指出，針對持續與烏克蘭交戰的俄羅斯，這項聯合演訓可展現日美法藉由聯合行動，形成嚇阻的決心。

聯合演訓「太平洋斯特勒2025」從本月8日起至18日為止。美法海軍從8日起實施訓練，日本海上自衛隊則是從今天（10日）起參與訓練。（編輯：陳承功）1140210