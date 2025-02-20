福斯新聞：美俄都促烏先改選 澤倫斯基連任有難度

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（中央社基輔19日綜合外電報導）福斯新聞（Fox News）指出，美俄接觸並商討結束俄烏戰事，都提及烏克蘭應先改選總統一事，如今時空環境烏克蘭總統澤倫斯基要續任恐有難度。

福斯新聞披露，俄羅斯堅持除非烏克蘭同意舉行大選，否則俄方不簽署和平協議，而美國則正「試探」一項三階段計畫：先停火、再舉行烏克蘭選舉，最後簽署和平協議。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的總統任期本應在去年5月屆滿，去年4月本應舉行選舉，但澤倫斯基的幕僚以烏克蘭憲法禁止在戒嚴期間舉行選舉，只能在戒嚴令解除的6個月後舉行。

俄烏戰爭爆發將屆滿3年，澤倫斯基的支持率從雲端現已下滑近40%，如果和平協議達成且大選啟動，澤倫斯基的政治前景恐岌岌可危。

本月稍早，川普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）指出，華府希望一旦達成和平協議，基輔當局就立即舉行選舉，時間點可能在今年底。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）歐亞中心研究員狄安涅里（Andrew D'Anieri ）說：「在達成持久和平協議前，唯一能從（烏克蘭）選舉中受益的人只有俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。」

他說：「克里姆林宮熱衷選舉，但不是他們自己而是其他國家選舉，這樣就有機會上下其手。」

2022年俄烏戰爭爆發之初，澤倫斯基民調支持率暴漲到90%，但「基輔社會學國際研究所」（Kyiv International Institute of Sociology）去年12月針對2000名受訪者所做民調顯示，他的支持如今已跌到50%左右。

在俄出生的美國情報專家柯富勒（Rebekah Koffler）說：「如果烏克蘭舉行選舉，澤倫斯基不太可能勝選，因為他的人氣銳減…烏克蘭人民對戰爭精疲力竭，許多人已經意識到烏克蘭不可能打勝仗。」

柯富勒還說：「俄羅斯人則幾乎篤定會從事秘密行動來影響選舉，以利親俄候選人勝出。」

澤倫斯基的主要對手預料將會是4星將領、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）。澤倫斯基去年在一波重大人事調整中將武裝部隊總司令扎盧茲尼解職，不過此舉在政壇支持度並不高。扎盧茲尼2023年底曾表示戰爭已陷入僵局。

儘管俄羅斯堅持要求烏國舉行大選作為談判的一環，但無論選舉結果為何，烏克蘭都不太可能出現親俄政府。

狄安涅里指出，選戰中贏面較大者仍都親西方、親歐洲的候選人，他們希望保衛國家免受俄羅斯攻擊，且可能會在包括外交和防務等多數問題上看法一致，只是在國內議題上存在分歧」。

喬治華盛頓大學（George Washington University）專精烏克蘭民意的教授赫爾（Henry Hale）說：「在民調中能和澤倫斯基勢均力敵的人，都是像扎盧茲尼這種擁有強烈愛國情操的人物。任何親俄勢力都沒什麼立足之地。」

澤倫斯基2022年以和俄羅斯有瓜葛為由，封殺11個政黨；烏克蘭許多親俄國會議員已外逃，4名議員在2023年被以與俄羅斯有關係為由，被剝奪烏克蘭公民身分。

赫爾預測，如果在達成和平協議前舉行選舉，會提高澤倫斯基連任的機會。

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「新聞週刊」（Newsweek）報導，「烏克蘭選舉民調與評比」（Ukraine Elections Polls and Ratings）平台去年年底發布「烏克蘭社會與市場研究中心」（Center for Social and Market Research）的最新民調，顯示在2000名受訪者中，澤倫斯基獲24.3%支持率位居第二，落後於扎盧茲尼的36.1%。

其他可能候選人還包括前總統波洛申科（Petro Poroshenko）、國會議員拉祖姆科夫（Dmytro Razumkov）和前總理提摩申科（Yulia Tymoshenko）。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1140220