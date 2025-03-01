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俄羅斯：澤倫斯基訪美失敗 對烏克蘭去軍事化不變

2025/3/1 23:16
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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基昨天在電視直播的白宮會談中，遭美國總統川普嚴厲斥責，俄羅斯外交部發言人今天聲稱，澤倫斯基的美國行是徹底失敗，且俄國對烏克蘭去軍事化的目標不變。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）原本計劃在訪美期間與美方簽署礦產協議，但川普（Donald Trump）和美國副總統范斯（JD Vance）當著媒體面前訓斥澤倫斯基「不尊重」美國，使這場會談以災難告終。

基輔當局原先希望礦產協議能為美方提供安全保障鋪路，藉此協助烏克蘭抵禦俄羅斯於2022年2月發動的全面入侵。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）透過聲明表示：「新納粹政權首腦澤倫斯基2月28日訪問華府，是基輔政權徹底的政治與外交失敗。」

莫斯科當局經常指控烏克蘭暗藏「新納粹主義」，並以此為藉口侵略烏克蘭，但西方國家領袖和基輔當局都認為這種說法不實且荒謬。

沙卡洛娃指出：「澤倫斯基在華府期間的粗魯表現，證明他是不負責任的好戰者，對國際社會構成最危險的威脅。」

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她也提到，澤倫斯基訪美後，俄國在烏克蘭的軍事目標沒有改變，並指控他「沉迷於」延續戰事。

沙卡洛娃還說，俄羅斯不變的目標仍是烏克蘭去軍事化以及去納粹化，並要求烏方承認當前現狀。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1140301

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