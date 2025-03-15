川普政策難預測 葡萄牙考慮以歐洲戰機取代F-16

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（中央社里斯本14日綜合外電報導）葡萄牙國防部長米羅（Nuno Melo）今天表示，在美國總統川普政策轉向後，葡國可能會以歐洲製戰機取代老舊的美製F-16戰機，而不採用F-35戰機。

路透社報導，米羅向葡萄牙「大眾日報」（Publico）表示，川普對北大西洋公約組織（NATO）和歐洲政策的不可預測性，可能會影響葡國對飛機的選擇。

他說：「美國近來在北約和國際地緣戰略背景下的立場，讓我們不得不考慮最佳選擇，因為盟友的可預測性是必須考量的因素。」

川普重返白宮後明顯向俄羅斯靠攏，震驚美國傳統在歐洲的北約盟國。川普也要求歐洲的北約成員國增加國防開支，並質疑美國在北約的主要資金支持角色。

葡國中間偏右政府成員米羅補充表示，盟友美國過去數十年來的行為都可以預測，然而未來「可能會對飛機的使用、維護、零件以及與飛機運行相關的一切實施限制」。葡國5月18日將舉行選舉，政府本週進入看守政府狀態。

葡國國防部今天指出，米羅並沒有排除採購F-35的可能性，但葡國也在一併考慮「歐洲可用的不同型號」，作為初步階段的程序一部分。

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國防部補充表示：「當前的地緣政治背景顯示出強化北約防務歐洲支柱的必要性，這也包括加強在防禦領域的相關生產。」

歐盟執委會希望歐洲聯盟（EU）各國列出各自最緊迫的國防需求，並啟動「大規模泛歐洲旗艦計畫」，好讓歐洲能抵禦來自俄羅斯的潛在攻擊行動。歐盟執委會曾表示，應該盡可能購買歐洲生產的設備。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1140315