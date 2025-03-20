加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
和平協議談判
新聞專題
和平協議談判2/82
首頁 / 國際

澤倫斯基川普通話 談美考慮接管烏克蘭札波羅熱核電廠

2025/3/20 09:09（3/20 09:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
位於烏克蘭南部的札波羅熱核電廠。（路透社）
位於烏克蘭南部的札波羅熱核電廠。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國總統川普與他通話時，曾商討美國接管烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的可能性。

法新社報導，澤倫斯基今天與川普通話後表示，烏克蘭「準備」暫停攻擊俄羅斯能源網路和基礎設施。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天剛與川普通話，同意停攻烏克蘭能源設施。

澤倫斯基也表示，他和川普討論到美方接管發電廠計畫。

人在芬蘭國是訪問的澤倫斯基在線上簡報會上說：「我們只談論一座核電廠，這座核電廠被俄羅斯占領。」他是指札波羅熱核電廠

札波羅熱核電廠

  • 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一
  • 位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運
  • 擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）
  • 5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作
  • 烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5

來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom

看更多
關閉

他還說，他「並未感受到（川普要他對俄羅斯做出讓步）的任何壓力」。

札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，在俄軍2022年2月對烏克蘭展開全面入侵行動初期遭到占領，引發外界關注，擔憂可能引發核子事故。

澤倫斯基說，讓核電廠再度運作可能需要兩年多的時間，並說烏克蘭和歐洲都需要此廠供電。

他說：「我們需要它嗎？對人民來說，是的，對歐洲來說也是如此。加入歐洲電網是絕對必要。我們可以辦到。」

川普與澤倫斯基通話後，語氣明顯更為正面，白宮形容這次通話「非常愉快」，有別於上個月底川普與澤倫斯基在白宮當著媒體的面激烈爭執。

google news透過 Google News追蹤中央社

白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）在聯合聲明中說，川普「談及烏克蘭電力供應和核電廠」，並表示華府可在營運方面「提供很大幫助」。

聲明說：「美國擁有這些電廠將是對這些基礎設施最好的保護。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140320

延伸閱讀
澤倫斯基：與川普坦誠對話 美烏將在沙烏地會面協商白宮：川普澤倫斯基通話 同意俄烏對能源設施停火川普蒲亭通話後俄軍空襲能源網 美媒：俄烏協議仍是漫漫長路川普蒲亭通話後 俄烏互控對方攻擊基礎設施歐盟外交首長指俄方無意讓步 稱不能接受克宮要求彭博：蒲亭要求停火期間 全面停止向烏克蘭運送武器
川普
亞利桑那州長會晤魏哲家 感謝台積電合作澤倫斯基籲盟邦勿停軍援 將和川普通話：準備致力停火
澤倫斯基
澤倫斯基與川普通話 了解美俄領袖對話細節澤倫斯基更換武裝部隊參謀總長 盼加速軍事改革
和平協議談判
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
歐盟外交首長指俄方無意讓步 稱不能接受克宮要求
74
更多編輯台推薦新聞：