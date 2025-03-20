澤倫斯基川普通話 談美考慮接管烏克蘭札波羅熱核電廠

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國總統川普與他通話時，曾商討美國接管烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的可能性。

法新社報導，澤倫斯基今天與川普通話後表示，烏克蘭「準備」暫停攻擊俄羅斯能源網路和基礎設施。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天剛與川普通話，同意停攻烏克蘭能源設施。

澤倫斯基也表示，他和川普討論到美方接管發電廠計畫。

人在芬蘭國是訪問的澤倫斯基在線上簡報會上說：「我們只談論一座核電廠，這座核電廠被俄羅斯占領。」他是指 札波羅熱核電廠 札波羅熱核電廠 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一

位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運

擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）

5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作

烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5 來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom 看更多 關閉 。

他還說，他「並未感受到（川普要他對俄羅斯做出讓步）的任何壓力」。

札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，在俄軍2022年2月對烏克蘭展開全面入侵行動初期遭到占領，引發外界關注，擔憂可能引發核子事故。

澤倫斯基說，讓核電廠再度運作可能需要兩年多的時間，並說烏克蘭和歐洲都需要此廠供電。

他說：「我們需要它嗎？對人民來說，是的，對歐洲來說也是如此。加入歐洲電網是絕對必要。我們可以辦到。」

川普與澤倫斯基通話後，語氣明顯更為正面，白宮形容這次通話「非常愉快」，有別於上個月底川普與澤倫斯基在白宮當著媒體的面激烈爭執。

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白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）在聯合聲明中說，川普「談及烏克蘭電力供應和核電廠」，並表示華府可在營運方面「提供很大幫助」。

聲明說：「美國擁有這些電廠將是對這些基礎設施最好的保護。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140320