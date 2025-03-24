加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
罷免連署查水表爭議 檢調搜索花蓮縣府、約談民政處長
首頁 / 國際

伊斯坦堡市長被捕引發示威 警方拘留逾1100人含多名記者

2025/3/24 21:49（3/25 08:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
土耳其總統艾爾段政治對手伊瑪莫魯被捕，伊斯坦堡民眾23日集結抗議與警方對峙。（安納杜魯新聞社）
土耳其總統艾爾段政治對手伊瑪莫魯被捕，伊斯坦堡民眾23日集結抗議與警方對峙。（安納杜魯新聞社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯坦堡24日綜合外電報導）土耳其官員今天表示，自總統艾爾段主要政治對手伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）被捕，引發該國近年最嚴重的示威抗議以來，警方已拘留超過1100人，其中包括多名媒體記者。

法新社報導，53歲前伊斯坦堡市長伊瑪莫魯上週被捕後，伊斯坦堡出現示威活動，隨後活動蔓延至土耳其全國81省中的55省，期間傳出有民眾與鎮暴警察發生肢體衝突。

伊瑪莫魯被捕也引發國際社會譴責。德國稱此舉「完全不能接受」。

影片來源：FRANCE 24 English

外界普遍認為，擁有高人氣的伊瑪莫魯是當前唯一有能力在大選中擊敗艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的政治人物。艾爾段掌權已逾20年。

在短短4天內，伊瑪莫魯因貪腐和恐怖主義調查而遭到逮捕、訊問和拘留，還被解除市長職務。

伊瑪莫魯隸屬的共和人民黨（CHP）23日舉行黨內初選。他是初選中唯一的候選人，隔日獲該黨正式提名為2028年總統大選候選人。這場初選除允許170萬黨員投票，還開放黨員以外的民眾參加，結果總共吸引1500萬人投票。

媒體暨法律研究協會（Media and Law Studies Association）發布聲明稱，土耳其警方今天稍早拘留了10名本國籍記者，包括1名法新社攝影師，理由是他們「報導抗議活動」。

該協會指出，被拘留的多數記者都報導了數以萬計民眾昨夜在伊斯坦堡市政廳外圍的大規模示威行動。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

伊瑪莫魯的妻子狄勒克（Dilek Kaya Imamoglu）在社群媒體X發文說，警方「對新聞工作者和記者的所做所為與自由息息相關。沒有人能對此保持沉默。」

土國內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，自本月19日爆發示威活動以來，警方以「非法活動」為由拘留了至少1133人。（譯者：洪啓原/核稿：施施）1140324

#土耳其
#艾爾段
#艾爾段
#德國
#伊斯坦堡
#伊瑪莫魯
#耶里卡亞
延伸閱讀
伊斯坦堡市長被捕 看懂為何掀土耳其近10年最大示威潮伊斯坦堡市長被捕引發激憤 反對黨稱逾30萬人上街抗議被捕伊斯坦堡市長獲提名 成土耳其2028大選候選人
艾爾段
波蘭總理圖斯克訪土耳其 欲強化調解俄烏戰爭角色敘利亞殺戮上千平民喪生 艾爾段承諾提供各種支持
伊瑪莫魯
伊斯坦堡市長遭羈押稱不會屈服 律師團隊擬提抗告土耳其反對黨提名總統候選人 看好伊斯坦堡被捕市長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：