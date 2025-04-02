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搶攻Apple Card 傳Visa出價33億欲取代萬事達卡

2025/4/2 12:52
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）「華爾街日報」今天引述知情人士的話報導，Visa公司已向科技巨頭蘋果公司出價約1億美元（約新台幣33億元），希望從萬事達卡公司手中接管與蘋果的信用卡合作夥伴關係。

根據報導，Visa為搶下Apple Card，提供通常只為最大型信用卡計畫保留的預付款項。

Visa拒絕回應路透社的置評要求。

消息人士說，美國運通（American Express）也希望取代萬事達卡（Mastercard），成為Apple Card的發行方和網路服務商。

高盛集團（Goldman Sachs）與蘋果（Apple）2019年啟動信用卡合作夥伴關係，並以萬事達卡作為支付處理方，根據2023年11月報告，高盛與蘋果已解除合作關係。

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據報多間金融公司正競相取代高盛，以成為蘋果的信用卡合作夥伴。路透社1月報導，蘋果正在與巴克萊（Barclays）及同步金融公司（Synchrony Financial）進行談判。

路透社先前報導，自去年以來，摩根大通（JPMorgan Chase）也一直在與蘋果就這項業務進行談判。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1140402

#華爾街日報
#萬事達卡
#蘋果
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