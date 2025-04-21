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薩爾瓦多向馬杜洛提議：用遭美驅逐移民換政治犯

2025/4/21 09:36
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（中央社聖薩爾瓦多20日綜合外電報導）薩爾瓦多總統布格磊今天向委內瑞拉提議，他以252名遭美國遣返至薩國的委內瑞拉人，交換遭委國總統馬杜洛政權關押的同樣數量政治犯。

綜合法新社和路透社報導，布格磊（Nayib Bukele）在社群媒體X向馬杜洛（Nicolas Maduro）提出「1項人道主義協議」，也就是薩國把自美國接收的252名委內瑞拉人全數遣回委國，交換條件是委方自境內「數以千計」政治犯中釋放並交出252人。

至於這些囚犯被換之後是否再度遭監禁，布格磊並未說明。

委內瑞拉方面沒有回應置評要求。

布格磊向委內瑞拉提議的釋放名單，包括委內瑞拉記者卡瑞諾（Roland Carreno）、人權律師聖米格爾（Rocio San Miguel），以及委國反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）的母親柯里納（Corina Parisca de Machado）。

此外，布格磊提出的交換名單中，有近50名羈押者有著他國國籍，包括美國、德國和法國公民。

布格磊說，薩國外交部將透過外交管道，正式向委內瑞拉政府提出這項建議。

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美國總統川普政府上個月將至少200名委內瑞拉人從美國驅逐至薩爾瓦多，指控他們是委國黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的成員。

委內瑞拉政府表示，委國沒有政治犯，被監禁者均被判有罪。然而，非政府組織聲稱，有800多人因政治因素遭拘留。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140421

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