教宗方濟各任內未曾歸鄉 傳達愛與關懷盼團結阿根廷

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯21日專電）教宗方濟各辭世，故鄉阿根廷降半旗宣布全國哀悼7天。儘管任內未曾返鄉，教宗仍透過言行與故土緊緊連結。在布宜諾斯艾利斯市中心的大教堂，聚集的民眾用沉默與燭光，回應方濟各生前呼籲的「團結與關懷」，盼社會繼續前行。

教宗方濟各（Pope Francis）21日逝世，民眾在布宜諾斯艾利斯大教堂（Catedral Metropolitana de Buenos Aires）外貼滿紀念照片與手寫卡片，點燃白色蠟燭，不少人佇立良久，低頭默禱；教堂內部莊嚴寧靜，祭台前擺放的留言冊寫滿民眾對方濟各的思念與感謝。

教宗方濟各在當選教宗之前，是布宜諾斯艾利斯的總主教。他在阿根廷最後一次公開講道的地點，就是這座位於市中心五月廣場（Plaza de Mayo）旁的布宜諾斯艾利斯大教堂，是阿根廷最重要的天主教聖地之一。

「我曾多次在這座大教堂聽他講道，那是我永遠難忘的經歷。」手捧方濟各照片的阿根廷民眾柴恩（Chain）受訪時說道。今日，他與鄰居胡安（Juan）一同前來悼念，柴恩說：「人不能總是孤單，彼此陪伴，才能繼續前行。」

胡安提到，方濟各生前倡導，「未來的道路，是互相幫助、拋開自私，走向團結。」這些精神正是在阿根廷社會動盪之際，最值得被重申與實踐的課題。

方濟各生前多次表達希望能回到阿根廷，但直到辭世，他始終未能實現這一願望。他的足跡遍布其他拉丁美洲國家，甚至兩度飛越阿根廷領空，並以電報致意，表達對故鄉人民的牽掛，但阿根廷的政經動盪使得這一心願未能成行。

阿根廷媒體分析，教宗這一決定的背後，不僅僅是政治因素，更反映了他對國家現狀的深刻理解及對和平與團結的堅持。

「教宗不是來給我們留家庭作業的。」國家報（La Nacion）引述一位曾陪伴方濟各從總主教到教宗職涯的神職人員回想，「作為一位好老師，他最後給我們上的一課，是要我們從他的『未能歸國』中學會放下對立，尋求團結。」

布宜諾斯艾利斯總主教庫爾瓦（Jorge Ignacio García Cuerva）表示，「教宗沒有回來，但他從未離開。他始終與我們人民同在，只要我們願意實踐他倡導的國家團結與普世兄弟情誼，這份精神就會持續存在。」

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這份超越宗教的感召力，也跨越國界與信仰。一位在阿根廷定居5年的巴西移民塔蒂艾勒（Tatiele）說：「我沒有宗教信仰，但我是因為這位偉大的人而來到大教堂。方濟各傳達了愛與團結，這是我們今天非常需要的。」

阿根廷舉行為期7天的全國哀悼活動，總統米雷伊將前往羅馬出席追思活動，全國多場體育賽事延後、部分天主教學校停課，政治活動也全面暫停。（編輯：陳慧萍）1140422

阿根廷總統府降半旗，全國哀悼教宗方濟各7天。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 114年4月22日

阿根廷民眾湧入大教堂，悼念已故的教宗方濟各，表達他們的感激與哀思。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 114年4月22日