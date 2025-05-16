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阿聯合建美國境外最大AI園區 不憂技術外流中國

2025/5/16 09:09（5/16 11:12 更新）
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美國總統川普（左）15日在阿布達比一座宮殿會見阿聯元首穆罕默德（中）。（路透社）
美國總統川普（左）15日在阿布達比一座宮殿會見阿聯元首穆罕默德（中）。（路透社）
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（中央社杜拜15日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國與美國簽署一項協議，將在阿聯興建美國以外規模最大的人工智慧（AI）園區。美國先前因擔心中國可能獲取相關技術，對這類協議設有限制。

路透社報導，美國與阿聯並未透露阿聯資料中心將採用哪些來自輝達（NVIDIA）或其他公司的AI晶片，但有消息指出，這項協議將讓阿聯能取得更多先進AI晶片。

輝達執行長黃仁勳今天現身阿布達比一座宮殿，被拍到與美國總統川普及阿聯元首穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）交談。

這項備受阿聯期盼的協議於今天川普訪問阿布達比期間敲定，對阿聯而言是一項重大成果。阿聯一直試圖在長期盟友美國與最大貿易夥伴中國之間取得平衡。這也反映出川普政府有信心能安全管理這些晶片，部分原因是要求資料中心由美國公司負責管理。

阿聯作為主要的石油生產國，已投入數以十億計美元，力圖成為全球AI的重要角色。但在美國前總統拜登執政時，阿聯與中國的關係使得阿聯獲取美國晶片的管道受限。

白宮表示，這項AI協議「包括阿聯承諾投資、建造或資助美國資料中心，規模和性能至少與阿聯境內的資料中心相當」。

「這項協議還包含阿聯的歷史性承諾，進一步使其國家安全法規與美國接軌，包括強力的保護措施，防止美國原產技術被轉移。」

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路透社先前曾報導，雙方已敲定一項技術架構協議，並將要求雙方承諾確保技術安全。

消息人士告訴路透社，阿聯可能獲准從今年起每年進口50萬枚輝達最先進AI晶片。輝達拒絕置評，阿聯外交部則尚未立即回應置評請求。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140516

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