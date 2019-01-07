男罵警察奴才不起訴 檢察官：使人不快但未構罪

（中央社記者劉世怡台北7日電）34歲郭姓男子因勞資糾紛涉嫌在北巿北投一家飯店，辱罵到場處理的警察「你是奴才，是公僕」等語。檢察官今天認定「奴才」一詞使人不快，但未構成犯罪，將郭男不起訴。

士林地檢署發言人邱智宏告訴中央社記者，檢察官沒有贊成或認同被告（郭姓男子）對警察的評語，而是綜合當時情境及前言後語，被告行為尚不足以認定構成犯罪。

依據士林地檢署不起訴書指出，34歲的郭姓男子因勞資糾紛，在去年11月27日前往台北巿北投區一處飯店，轄區派出所2名員警獲報後也到飯店，郭男對2名員警辱罵「你什麼態度，你一個奴才跟一個主子這樣說話」、「你是奴才，是公僕，拿你的槍出來打我啊」、「你給我安靜，你不要在那邊靠夭」等語，遭警方依侮辱公務員罪送辦。檢方調查期間，郭男否認犯行。

檢方勘驗員警身上的密錄器譯文顯示，當時郭男是說「你什麼態度，我是公民，你是公僕，你什麼態度，你一個奴才，跟一個主子這樣講話的」；警方說，「你拿出來嘛，你出示證件」，郭男回稱，「我要拿出來了，你給我安靜，你不要在那邊靠夭」等語。

檢察官認為，「奴才」是強調現場處理員警的公僕身分，雖然用語尖酸刻薄、令人不快，但仍不構成侮辱公務員罪；「靠夭」一詞，本有嫌惡不耐他人反覆同一言詞意思，但不致使人格評價減損，也不構成侮辱公務員罪，因此將郭男處分不起訴。（編輯：方沛清）1080107