這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
綺綺恐龍貼圖募得500萬 名醫鉅額稅款可免繳
生活

綺綺恐龍貼圖募得500萬 名醫鉅額稅款可免繳

專訪／鄭麗君的5個9 持續走在民主實踐道路上
文化

專訪／鄭麗君的5個9 持續走在民主實踐道路上

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

統一發票11-12月中獎清冊出爐 有人花27元成千萬富翁
生活

統一發票11-12月中獎清冊出爐 有人花27元成千萬富翁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

遊樂場搭4D遊戲器材 男童左腳掌卡月台恐截肢

最新更新：2019/01/31 19:51
一名13歲男童31日在苗栗縣頭份尚順育樂世界體驗4D遊樂器材時，左腳掌不慎捲入機器和月台間縫隙，消防隊員獲報到場協助男童脫困送醫，但醫院評估男童左腳掌傷勢嚴重，恐需截肢。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年1月31日
一名13歲男童31日在苗栗縣頭份尚順育樂世界體驗4D遊樂器材時，左腳掌不慎捲入機器和月台間縫隙，消防隊員獲報到場協助男童脫困送醫，但醫院評估男童左腳掌傷勢嚴重，恐需截肢。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年1月31日

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）一名13歲男童今天下午在苗栗縣頭份尚順育樂世界玩4D遊戲器材「海洋奇觀」，左腳遭機器捲入，消防隊員協助脫困時，男童腳趾及足背血肉模糊，經送醫急救，左腳掌恐需截肢。

來自台中的13歲李姓男童，今天與家人前往苗栗頭份尚順育樂世界室內遊樂場遊玩，搭乘4D遊戲器材「海洋奇觀」車輛，當遊戲結束、車輛返回月台時，疑似左腳伸出車體，導致被捲入機器和月台間縫隙。

男童父母心急如焚，苗栗縣消防局獲報趕往救援，出動破壞器材，協助男童脫困，但初步檢視傷口，有斷肢情形，緊急送往頭份市為恭醫院救治。

男童到院時，意識清楚，左腳第2至5趾及左足背斷肢，血肉模糊，醫院評估左腳掌恐需截肢，經初步清理傷口，晚間6時許轉往台中沙鹿童綜合醫院進行後續治療處理。

尚順育樂世界經理邱淑娟指出，場內各項遊樂器材皆設置注意事項，並口頭提醒遊客遵守服務人員安全搭乘指示，而該項「海洋奇觀」設施自2015年11月啟用以來從未發生事故，今天發生這起意外是頭一遭，相當遺憾。

邱淑娟表示，遊樂場隨門票替遊客投保意外保險，將持續關心男童傷勢，日後也會持續加強遊客搭乘安全指示。（編輯：李錫璋）1080131

一名來自台中的13歲男童31日到苗栗縣頭份尚順育樂世界玩4D遊樂器材時，左腳遭捲入機器和月台間縫隙，腳趾及足背血肉模糊，送醫評估左腳掌恐需截肢。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年1月31日
一名來自台中的13歲男童31日到苗栗縣頭份尚順育樂世界玩4D遊樂器材時，左腳遭捲入機器和月台間縫隙，腳趾及足背血肉模糊，送醫評估左腳掌恐需截肢。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　108年1月31日
地機族