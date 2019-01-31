遊樂場搭4D遊戲器材 男童左腳掌卡月台恐截肢

一名13歲男童31日在苗栗縣頭份尚順育樂世界體驗4D遊樂器材時，左腳掌不慎捲入機器和月台間縫隙，消防隊員獲報到場協助男童脫困送醫，但醫院評估男童左腳掌傷勢嚴重，恐需截肢。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年1月31日

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）一名13歲男童今天下午在苗栗縣頭份尚順育樂世界玩4D遊戲器材「海洋奇觀」，左腳遭機器捲入，消防隊員協助脫困時，男童腳趾及足背血肉模糊，經送醫急救，左腳掌恐需截肢。

來自台中的13歲李姓男童，今天與家人前往苗栗頭份尚順育樂世界室內遊樂場遊玩，搭乘4D遊戲器材「海洋奇觀」車輛，當遊戲結束、車輛返回月台時，疑似左腳伸出車體，導致被捲入機器和月台間縫隙。

男童父母心急如焚，苗栗縣消防局獲報趕往救援，出動破壞器材，協助男童脫困，但初步檢視傷口，有斷肢情形，緊急送往頭份市為恭醫院救治。

男童到院時，意識清楚，左腳第2至5趾及左足背斷肢，血肉模糊，醫院評估左腳掌恐需截肢，經初步清理傷口，晚間6時許轉往台中沙鹿童綜合醫院進行後續治療處理。

尚順育樂世界經理邱淑娟指出，場內各項遊樂器材皆設置注意事項，並口頭提醒遊客遵守服務人員安全搭乘指示，而該項「海洋奇觀」設施自2015年11月啟用以來從未發生事故，今天發生這起意外是頭一遭，相當遺憾。

邱淑娟表示，遊樂場隨門票替遊客投保意外保險，將持續關心男童傷勢，日後也會持續加強遊客搭乘安全指示。（編輯：李錫璋）1080131