網路美女LINE約聊還稱你老公 當心是詐騙攻略

花蓮檢警偵破詐騙集團盜用網路美女照片在交友軟體成立假帳號，專找男性聊天培養感情，已有數十名男子受害，詐騙金額初估約達新台幣30萬元以上。，檢警逮捕劉男等6人並起出做案電腦、手機等物。（花蓮警方提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 108年6月5日

（中央社記者盧太城花蓮縣5日電）花蓮檢警偵破詐騙集團盜用網路美女照片在交友軟體成立假帳號，專找男性聊天培養感情，互以老公、老婆相稱，還將聊天內容做成攻略，已有數十名男子受害，詐得金額達30萬元以上。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁今天表示，地檢署日前獲報，有電信詐騙集團在花蓮縣境內設置詐騙機房，地檢署相當重視由檢察官江昂軒組成專案偵辦。

經過深入調查，這個以劉男為首的詐騙集團，在花蓮縣新城鄉嘉里村某透天厝為據點，從今年4月起招募李男等5人在透天厝內設置詐欺機房，架設網路、電腦、辦公桌等物。

成員盜用網路美女照片以LINE、微信、吾聊等通訊軟體設立虛假帳號，與不特定的男性進行線上聊天，培養感情，更以「老婆」、「老公」相稱。

如果對方落入陷阱，想要進一步以電話對談，則由機房內女子負責對談。集團成員還每日開會互相討論詐騙技巧，作成「話術」、「開會紀錄」等攻略檔案，交由負責對談的女子當作「教戰總則」應用。

王怡仁表示，當詐騙對象投入感情後，對談成員隨即以線上賭博可獲利為由，誘騙對方加入賭博網站成為會員，要求儲值轉為線上賭博的代幣，再進行簽賭。目前已有數十名男子受害，詐騙金額初估約達新台幣30萬元以上。

王怡仁表示，檢察官昨天指揮花蓮縣警察局刑警大隊、新城分局、吉安分局、刑事警察局偵2大隊、台北市警察局刑警大隊等單位前往透天厝攻堅，當場查獲劉男等6人和電腦、手機、數據機、筆記本等物，今日凌晨向法院聲押劉男獲准。另5名被告則分別以2萬至10萬元不等之金額交保候傳。（編輯：吳佳穎）1080605