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菸品走私案 北檢約談羅雅美邱彰信

最新更新：2019/08/01 13:28

（中央社記者林長順台北1日電）台北地檢署偵辦菸品走私案，今天指揮調查局新北市調處，約談華航人員說明。據了解，被約談者包括華航前資深副總羅雅美、前空品部副總邱彰信等人說明。不過，北檢不願證實。

檢調偵辦菸品走私案，上週約談國安局人員吳宗憲、張恒嘉、華航空品處小組長黃川禎等11人。吳、張被檢察官聲請羈押獲准，其餘9人交保。檢調並查扣包括菸品訂購名單等大批卷證資料。

檢調本週先對訂購菸品的國安局、侍衛室、憲兵指揮部等單位及離職國安局人員共80人展開約談行動，他們與在押的吳宗憲、張恒嘉合計訂購8124條菸品。

另外，尚無法查明身分的綽號8組、1262條菸品，檢調也掌握訂購者的身分。至於是否約談這些訂購者，檢調目前不願透露。

為了解華航辦理專機免稅菸品的處理流程，檢調7月25日大舉搜索華航空品處、公關室、華膳空廚辦公室、保稅倉庫等地，扣得數十箱報表、清單。

台北地檢署昨天指揮調查局新北市調處，以證人身分約談華航空品處協理于堯、高淑娟，以及董靜宜、黃湘媚等8名華航人員說明，檢察官漏夜偵訊，今天凌晨均請回。（編輯：張銘坤）1080801

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