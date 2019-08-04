中山高三義段X光車起火 半小時撲滅

一輛醫院X光巡迴車4日行經國道1號北上三義路段時，忽然冒煙起火，駕駛趕緊將車停駛路肩，警消獲報到場拉水線灌救。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月4日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣4日電）一輛醫院X光巡迴車上午行經國道1號北上三義路段時，忽然冒煙起火，駕駛趕緊將車停駛路肩，警消獲報到場拉水線灌救，約半小時左右撲滅火勢，所幸未釀人員傷亡。

國道警察第三公路大隊透過簡訊通報指出，上午10時許接獲報案，國道1號北上152公里處有一輛大客車起火，立刻通報台中、苗栗警消到場灌救。

一輛醫院X光巡迴車4日行經國道1號北上三義路段時，忽然冒煙起火，駕駛趕緊將車停駛路肩，警消獲報到場拉水線灌救，所幸未釀人員傷亡，車輛起火原因待調查釐清。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月4日

國道警調查，48歲詹姓男子駕駛醫院X光巡迴車，從彰化出發行駛國道1號前往桃園，行經北上152公里處發現車輛冒煙起火，趕緊停駛路肩報警處理。

國道警表示，X光巡迴車上只有詹姓司機1人，將車停妥路肩後逃至車外，所幸未受傷，車上載運醫療器材X光機，未有其他毒物藥品。

國道警指出，現場封閉爬坡、外側、中線車道，開放內側車道通行，一度造成後方車流一度嚴重回堵近5公里，消防車於上午10時20分抵達，上午11時將火勢撲滅，車輛起火原因待調查釐清。（編輯：張雅淨）1080804