警署邀網紅拍宣導片 反毒打詐役起來

（中央社記者黃麗芸台北7日電）為加強防詐、反毒，警政署和役政署今天共同舉辦「108年青春專案宣導活動」，邀請知名網紅「在不瘋狂就等死」和「含羞草日記」演出宣導片，替代役男KID也現身呼籲。

警政署及役政署今天在育達高職大禮堂舉辦「警握你手、役同攜守，青春專案反詐、反毒宣導活動」，包括內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、役政署長龔昶仁、刑事局長黃明昭都共襄盛舉。

現場活動由育達高職學生團體「Sweetie」表演性感熱舞揭開序幕。

緊接著首映播出由知名網紅團體「在不瘋狂就等死」及「含羞草日記」合作公益製拍的反詐騙、反毒宣導短片，透過幽默詼諧劇情，讓民眾了解防詐、反毒的重要性。

演出上網找援交卻被詐騙的團員「本燙」也現身說法，影片劇情是自己18歲時的親身經驗，當時覺得丟臉而不敢和父母說，結果被騙了很多錢，呼籲大家若受騙要勇敢說出來。

另一名團員「巴巴烙」則說，獲知要接演反毒公益短片當下很興奮，並分享自己在美求學時，曾遇到同學邀請共吸大麻的誘惑，但自己完全無動搖想法，沒想到暑假過後看到同學已變了個人，呼籲大家不要碰毒。

徐國勇表示，暑假到來，青年學子打工或參與活動容易遇到詐騙或吸毒誘惑，但從今天宣導短片可發現遇到詐騙當下易忽略真相，但退一步看就不會受騙；同時，現在毒品造型百變，易使人失去戒心而染毒。

他指出，由於青年族群的替代役男正處易受毒害階段，透過役政署「替代役公益大使團」所培訓的反毒尖兵深入校園及社區宣導，去年至今年7月共培訓480名替代役反毒種子，協辦50多場反毒活動；另，替代役男也全面實施尿液篩檢，列管者短期戒治率達9成。

「替代役公益大使團」成員KID（林柏昇）也現身助陣，他自稱當兵約半年，透過公益活動進而接觸到居家關懷和照顧老人，是之前當藝人很少接觸的領域，感受到不同心境也更有愛，呼籲大家反毒打詐「預防勝於治療」。（編輯：李亨山）1080807