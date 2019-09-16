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首頁 / 社會

批法官判決離譜 壹傳媒判賠確定

最新更新：2019/09/16 11:47

（中央社記者林長順台北16日電）法官蔡嘉裕不滿壹傳媒指他是離譜法官，提告求償，一審敗訴，二審改判壹傳媒與記者、主任賠償新台幣35萬元、道歉。最高法院今天駁回壹傳媒上訴，全案確定。

台中市廖姓男子控告3名女兒恐嚇、公然侮辱罪嫌，全案於民國103年無罪確定。壹傳媒104年間於壹週刊網站報導「入贅老父遭兒女逼產差點吃誣告官司」，指一審判決離譜、罕見、最扯，指承審的台中地院法官蔡嘉裕是「離譜法官」。

蔡嘉裕不滿報導，認為內容未經合理查證，批評他離譜、罕見，誘使網友以不堪文字辱罵他，求償新台幣50萬元，並永久刪除網路報導及刊登道歉聲明。一審判決蔡嘉裕敗訴。

案經上訴，台灣高等法院認為，撰稿記者只憑廖父一方說詞，未向廖的3名女兒查證，也未平衡報導，報導與評論使讀者產生蔡嘉裕認事荒謬、離譜、異於常人且是非不分、偏頗不公的負面觀感，屬任意結合非真實的事實而為不當評論，已侵害蔡嘉裕名譽權。

高院改判壹傳媒與記者、主任連帶賠償精神慰撫金35萬元，並刊登道歉聲明、永久刪除網路報導的網頁與電磁紀錄。全案確定。（編輯：方沛清）1080916

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