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法務部國際合作 一年簽署5條約協定

最新更新：2019/10/09 18:05

（中央社記者蕭博文台北9日電）法務部今天表示，今年共簽署5個條約協定案，成果斐然，其中7月間與丹麥簽署的移交受刑人協議，是雙方13年來再次簽署的國際協定。

法務部國際及兩岸法律司今天舉行媒體茶敘，部長蔡清祥表示，台灣外交處境困難，可藉司法交流突破，尤其他在美國哈佛大學法學院進修的經歷，讓他對國際事務深感興趣，在司法官學院院長、調查局長任內，致力國際交流。

蔡清祥說，司法官學院院長任內，他藉由參加司法教育國際會議的機會，「路過」巴西聖保羅，與聖保羅法官訓練所簽署技術合作協定；調查局長任內，與印尼、菲律賓分別簽署打擊貪腐備忘錄、執法人員訓練合作協定。

蔡清祥還表示，檢察司副司長任內，先後負責安排7名韓國檢察官來台的進修行程，與韓國檢察界建立起深厚情誼，多年後前往韓國參加會議，7人還特地找他敘舊，讓他深感累積國際事務經驗的重要性，因此今年就派了10名檢察官出國進修。

國兩司檢察官林明誼則指出，今年共與史瓦帝尼、波蘭、貝里斯、丹麥、諾魯簽署條約協定案，其中與史瓦帝尼簽署的受刑人移交及刑罰執行合作協定，是台灣首度與非洲國家簽署的跨國移交受刑人協定，可望移交2名在史瓦帝尼服刑的台灣人回台執行。

林明誼還提到，7月間與丹麥簽署的移交受刑人協議是繼雙方先前簽署的避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定後，13年來再次簽署的國際協定，藉由成功的司法外交突破台丹雙邊現狀。

國兩司表示，在蔡清祥帶領及全力支持下，終於達成本年度簽署條約協定的可貴成果，透過這些條約協定，除彰顯台灣的司法主權，更讓台灣藉由這些具有國際法效力的條約協定，達成打擊犯罪、維護人權與確保教化的目標。（編輯：方沛清）1081009

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