員警毒梟涉運毒1500公斤 檢方建請從重量刑

（中央社記者陳朝福高雄14日電）橋頭地檢署偵辦林姓等3名男子與吳姓員警（事後離職）自越南以夾藏在貨櫃方式運輸安非他命及K他命共1500公斤案，今天偵結起訴，並建請從重量刑。

橋頭地檢署起訴指出，林男等3人涉嫌運輸毒品1500公斤案，橋檢檢察官及專案小組於今年1月於高雄關查扣2只可疑貨櫃，發現貨櫃內夾藏安非他命500公斤、K他命1000公斤，檢察官指揮專案小組向上溯源。

檢警追查出林姓、吳姓與陳姓等3人自越南運輸這批毒品進入國內，林男並找來時任保三警察總隊員警的吳男協助，找報關業者幫忙後續報關事宜。林男向吳男謊稱欲走私1000公斤毒品先驅原料，事成之後給付報酬新台幣1000萬。

起訴指出，吳男應允後向林男獻計可假冒績優公司名義進口貨櫃，避免遭海關或保三總隊查驗。林男等人先假冒某公司名義進口夾藏毒品貨櫃，而吳男唯恐東窗事發遭發現犯行，另先偽造不實檢舉筆錄，欲在案發後可自保。

但因越南方面聯繫出錯，導致貨櫃遭退運，林男等人又循同一模式進口2只貨櫃，專案小組掌握情資開櫃檢查，當場於貨櫃內查獲安非他命500公斤和K他命1000公斤，由於吳男先透露被開櫃查驗情事，林男等人未依計畫提領貨櫃並逃逸，經專案小組於今年3月陸續逮捕到案。

林男等3人涉犯毒品危害防制條例及貪污治罪條例對於公務員違背職務行為行賄等罪嫌；離職員警吳男涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪等罪嫌。

起訴指出，審酌自越南運輸進入國內毒品多達1500公斤，為歷年之最，如闖關成功對社會危害甚大；吳男職司安檢任務，竟不知替國家把關，杜絕違禁品於關口之外，反與毒梟勾結，利用職務上所知悉貨櫃檢查漏洞，夥同毒梟走私大量毒品，遭查獲後又一再飾詞狡辯，毫無悔意，均請從重量刑。（編輯：黃世雅）1081014