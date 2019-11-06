宵小闖空門破壞插座 雲科大籲學生注意租屋安全

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林科技大學電子工程系學會臉書粉絲專頁昨天晚上指出，龍潭地區發生闖空門案件，嫌犯闖入破壞屋內插座，警方懷疑嫌犯可能是想裝設針孔等設備，提醒學生注意租屋處安全。

雲林縣公正派出所今天證實，被闖空門的套房承租人昨天傍晚已向派出所報案，警方研判嫌犯從車庫遮雨棚爬入室內，已現場採證，積極偵辦。

據了解，這間套房為2名女上班族共同承租，報案人昨天傍晚5時許返回租屋處時，發現房門鎖鍊鎖被拴住，她誤以為是室友惡作劇，於是拿出手機從縫隙伸進門內拍攝，沒想到錄下被人闖空門的畫面。

畫面中，承租人向屋內喊話「可以幫我開門嗎？」嫌犯看了一下房門，趕緊將插座恢復原狀，並爬窗戶逃走。

報案人指稱，嫌犯未帶走財物，僅入室破壞插座，懷疑是要裝設針孔等設備，不清楚嫌犯實際意圖。

雲林科技大學表示，針對學生在外居住安全部分，軍訓組跟學生加強宣導校外安全，也有反針孔偷拍偵測器供學生借用。

雲林科技大電子工程系學會在臉書粉絲專頁呼籲學生，出門記得緊鎖門窗，檢查一下自家插座是否被人動過手腳，以免遭到宵小入侵，若發現不對記得撥打110。

雲林縣公正派出所事後派員警檢視，提醒承租人外出時記得鎖門窗，同時向屋主要求加裝鐵窗保障居住安全，另也檢視插座孔和電器設備的電源使用情況，如有異常應立即報警。（編輯：洪學廣）1081106