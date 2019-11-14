更多編輯台推薦新聞：
12強一戰成名 張奕：我沒滿足 保持平常心
運動

12強一戰成名 張奕：我沒滿足 保持平常心

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來
文化

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

中市建築工地意外 裝潢業者摔落電梯井傷重不治

最新更新：2019/11/14 17:31
台中市一家裝潢公司張姓負責人14日到北屯區一處建築工地勘查，不慎摔落電梯井，消防人員獲報到場，協助將傷者吊掛脫困，緊急送醫後不治。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年11月14日
台中市一家裝潢公司張姓負責人14日到北屯區一處建築工地勘查，不慎摔落電梯井，消防人員獲報到場，協助將傷者吊掛脫困，緊急送醫後不治。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年11月14日

（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中14日電）台中市一家裝潢公司張姓負責人，今天到北屯區一處建築工地勘查，不慎摔落電梯井，緊急送醫後不治。勞動部中區職安中心已要求停工，並追究營造公司包商責任。

台中市消防局今天上午11時10分接獲民眾報案指出，北屯區和福路一處建築工地有工人摔傷，消防人員到場發現，56歲張姓男子，自工地的電梯井5樓高摔落到地下1樓，經架設救助器材後，協助將患者吊掛脫困後送醫。

台中慈濟醫院表示，傷者到院前已無呼吸心跳，傷者頭部有大面積撕裂傷，右腳踝骨折，經緊急插管急救，下午1時因傷重不治。

勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任萬榮富表示，初步調查為裝潢公司張姓負責人，上午到工地勘查，在工程評估過程中不慎摔落電梯井，目前已先要求工程停工，待提出改善報告審查後才能復工，將依職安法追究營造公司包商相關責任。（編輯：卞金峰）1081114

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報