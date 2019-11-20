財報不實案 二審判板信商銀董事長3年6月

（中央社記者劉世怡台北20日電）板信商銀董事長劉炳輝被控貸款1.6億元，隱匿關係人重大交易致財報不實，一審遭判3年6個月。二審台灣高等法院今天依證券交易法的申報財報不實罪，判他3年6月，全案可上訴。

二審公布判決指出，劉炳輝為板信商業銀行負責人，妻子廖美雲（三輝建設公司負責人）為板信銀行董事暨關係人。劉炳輝明知板信銀行子公司板信資產公司名下，位於台北市八德路3段附近、松山區延吉段等6筆土地（面積共約138.21坪），為廖美雲利用上勝建設董事長許永壽出面，以新台幣1億7967萬3000元價格購買，並向板信銀行申請貸款。

判決指出，劉炳輝卻於民國98年12月11日主持板信銀行常務董事會議時，使這項貸款迅速順利貸得1億6160萬元，並於99年間編製板信銀行及其子公司合併財務報表、財務報告時，違反證券交易法規定，隱匿關係人重大交易，使財務報告發生不實結果，並公告且向主管機關申報。

全案經新北地檢署起訴，一審新北地方法院宣判，依證券交易法的申報公告財務報告不實罪，判劉炳輝有期徒刑3年6個月。劉不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院審理後認定，劉炳輝就本案土地的實際購買人為廖美雲，知之甚詳，劉炳輝所辯許永壽自己購地及貸款，雖有向廖美雲借錢，但事後已還款，並不可採，今天依證券交易法的申報公告財務報告不實罪，判刑3年6月，全案還可上訴。（編輯：方沛清）1081120