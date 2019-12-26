更多編輯台推薦新聞：
影片／天狗食日26日登場 台灣可見日偏食
生活

影片／天狗食日26日登場 台灣可見日偏食

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

專題／這條路蓋了28年 西濱公路華麗轉身
生活

專題／這條路蓋了28年 西濱公路華麗轉身

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
2019國際大事回顧：IS頭子身亡 示威不斷的一年
首頁 / 社會

被指開價120萬元利誘派系入黨 林富男告王浩宇

最新更新：2019/12/26 21:06
桃園市議員王浩宇指，台灣民眾黨中央委員林富男開價新台幣120萬元政黨補助，收買地方人士入黨，林富男（前左2）26日到雄檢控告王浩宇涉加重誹謗罪，多位民眾黨高雄市立委參選人到場聲援。（林富男提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年12月26日
桃園市議員王浩宇指，台灣民眾黨中央委員林富男開價新台幣120萬元政黨補助，收買地方人士入黨，林富男（前左2）26日到雄檢控告王浩宇涉加重誹謗罪，多位民眾黨高雄市立委參選人到場聲援。（林富男提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年12月26日

（中央社記者程啟峰、吳睿騏高雄26日電）桃園市議員王浩宇指，民眾黨中央委員林富男開價新台幣120萬元政黨補助，收買地方人士入黨，林富男今天到雄檢控告王浩宇涉加重誹謗罪，王浩宇則強調，自己說的符合公平正義。

林富男表示，王浩宇昨天在臉書上貼出錄音檔，散布假消息指台灣民眾黨主席柯文哲9月間指派林富男，拜訪高雄市前林園鄉長黃兆呈，並開價120萬元要收買黃兆呈加入民眾黨參選立委，但遭拒絕。

林富男指出，王浩宇明知道這不是事實，卻強力放送「霸凌」民眾黨與林富男，嚴重誹謗政黨及個人名節，涉嫌觸犯刑法加重誹謗罪。雄檢則表示，全案已受理，將分案偵辦。

王浩宇告訴中央社記者，黃兆呈已在臉書證實，「聽了錄音內容，是當天談話內容沒錯」，代表這是事實。而對話中所談的20萬元或100萬元，都是林富男主動提出的。

王浩宇質疑，這些錢是發給黨內人士，若對著黨外未決定參選，或還沒加入的人說這些話，不就是要告訴對方「你來才有」。

他強調，自己說的符合公平正義，柯文哲常說藍綠一樣爛，那柯文哲就不該用這樣的方式跟政治人物談合作，應該是理念相近而結合，而非金錢，但錄音中就是有談到錢。（編輯：洪學廣）1081226

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報