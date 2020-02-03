轎車失控衝進機車行 婦人路過遭撞不治

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）吳姓男子今天駕車行經苗栗縣造橋鄉平仁路，在距離造橋分駐所近百公尺處，車輛突然失控撞進路邊機車行，過程中也撞擊路上行人57歲高姓婦人，高女遭撞後送醫不治。

苗栗縣消防局指出，中午近12時許接獲報案，造橋鄉平仁路發生車禍需緊急救護，經派遣人車到場時，傷者右半身多處骨折擦傷，現場已無呼吸脈搏，送往頭份市為恭醫院搶救不治。

警方初步調查，44歲吳姓男子中午駕駛自小客車返家途中，由北往南行駛造橋鄉平仁路，在距離造橋分駐所不到100公尺處，車輛突然失控先撞到停放路邊的自小客車，再撞上57歲高姓婦人，最後撞進路邊機車行，高女當場呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送醫救治仍回天乏術。

警方指出，肇事吳姓男子經抽血檢測無酒精反應，懷疑因操控車輛不慎釀禍，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。（編輯：方沛清）1090203