宜蘭水電工涉嫌改造槍枝 睡夢中遭警逮捕

宜蘭警方專案小組25日在三星鄉查獲平時以水電工為業的宋姓男子涉嫌改造槍枝，共起出3把改造手槍、4把改造空氣長槍與多發子彈等。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 109年2月26日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭羅東警方昨天在三星鄉，查獲平時以水電工為業的宋姓男子涉嫌於自家為他人改造槍枝，起出3把改造手槍、4把改造空氣長槍與多發子彈，全案移送宜蘭地方檢察署偵辦。

宜蘭縣警察局羅東分局今天表示，日前接獲線報得知，一名35歲宋姓男水電工非法持有大批槍械後，立即成立專案小組展開蒐證調查，並發現宋嫌平時活動於羅東地區並擁槍自重，行事作風小心謹慎。

警方表示，經連日埋伏、跟監，鎖定宋男位在三星鄉藏匿處所後，昨天上午約8時持宜蘭地方法院核發搜索票，前往查緝，當場將還在熟睡的宋男逮捕，起出3把改造手槍、4把改造空氣長槍、多發子彈、改造槍械工具、安非他命毒品等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，移送宜蘭檢方偵辦。

專案小組表示，宋男向警方供稱，改造手槍是友人寄放，但他無法說明來源，警方後續將繼續調查釐清。

據了解，專案小組當時執行逮捕任務時，宋男還在枕頭下放著一把改造手槍，相當機警，所幸當時沒有傷及員警。（編輯：李錫璋）1090226