南投孕婦與稚子溺斃3屍4死命案 相驗生前落水

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）一名懷孕的吳姓女子昨天與稚兒女在南投市溺斃，檢方今天相驗後，初判是生前落水；警方在吳女屍體發現捆綁繩索，研判疑似輕生。三屍四命讓死者家屬悲痛不已，對死因無意見。

警方指出，一名懷孕約2個月的30歲吳姓女子昨天帶4歲兒子、2歲女兒從竹山鎮住處前往娘家所在地南投市東山里，最後吳女等人被發現溺斃東山吊橋水域。

南投地方檢察署今天會同法醫到名間鄉立殯儀館相驗遺體，吳女的林姓丈夫等親屬到場，相驗室一度傳悲嚎聲音，林男也拒絕媒體採訪。

相驗後，南投地檢署初步判斷死者都是生前落水，身上無其它外傷，全案持續偵辦。

警方在現場附近發現1輛機車、死者身分證與健保卡，但未發現遺書，吳女屍體打撈起來後在其身上發現捆綁繩索，初步研判疑似輕生。

死者親友表示，林男為竹山鎮某所高中行政人員，吳女則是全職家庭主婦，家庭經濟不算差，夫妻雖偶有口角，但不曾聽聞為何事大吵大鬧，也不清楚是否曾為吳女肚子裡面的小孩爭吵，婆媳關係也良好正常，「實在不知道為什麼發生這種事」。

吳女的胞弟透露，接獲噩耗後便從部隊趕回家，他知道姊姊懷有身孕，姊姊與姊夫平常相處情況「還行」，但不曾聽聞姊姊與姊夫、姊姊與其婆婆是否為了懷孕的事爭吵。

吳女的堂弟說，吳女3月29日才回娘家，當時看不出異狀，家屬昨天上午打電話給吳女，她回答「不舒服」後就不接電話，「可能是這兩天發生了什麼事」。

查看吳女的臉書（Facebook）內容，發文也多是兒子、女兒或出遊照片，最後一則發文是3月26日下午1時許，內容談及一家生活趣事，並附上小孩睡覺照片；案發後，友人陸續到吳女臉書留言，願死者安息。

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