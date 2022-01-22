浩鼎案公訴檢察官遭評未達良好 告士檢勝訴

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（中央社記者蕭博文台北22日電）士檢以檢察官林在培論告浩鼎案時怠於執行職務等理由，將他職務評定為未達良好。案經林在培請求撤銷，法院認為，未達良好的處分有出於錯誤事實認定等違法情事，判林勝訴。

士檢於民國106年間以浩鼎生技董事長張念慈以3000張浩鼎股票行賄翁啟惠為由，將翁啟惠、張念慈依貪污罪起訴；108年間，檢方在一審無罪後放棄上訴而確定，林在培即是本案公訴檢察官，負責蒞庭、論告。

108年間，士林地檢署以林在培承辦浩鼎案時未依指示送閱論告書，還在最終言詞辯論前幾天才將被告提出的500頁答辯狀交給協辦的主任檢察官，欠缺敬業精神、怠於執行職務，綜合考量平時考評紀錄，將107年的年終職務評定為未達良好。

林在培向公務人員保障暨培訓委員會提起復審遭決定駁回，進而向台北高等行政法院提起訴訟，否認士檢職務評定所依據的事由，主張當時檢察長指示檢察事務官試擬論告書，他並未被課予送閱論告書的職務義務。

林在培還主張，107年5月1日至8月31日間，他與同年8月29日才就任的蔡姓主任檢察官根本沒有職務上的接觸，蔡姓主任卻對他進行平時考核，可見評分並無任何事實基礎。

士檢則主張，林在培的平時考評紀錄表被主管記載為有待加強，敬業精神曾被評為E級，另參酌林在培在浩鼎案中有未依期限完成論告書送閱等事由，職務評定為未達良好並無違法。

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北高行判決指出，檢察官職務評定辦法規定，檢察官職務評定應以平時考評紀錄及全面評核結果為依據，而檢察官的平時考核具高度屬人性的評價，非他人可以擅代；蔡姓主任檢察官107年8月29日就任，卻對林在培107年5月1日至8月28日間的表現進行評核，有瑕疵。

北高行合議庭認為，士檢依據有瑕疵的評核對林在培做出未達良好的評定，並不合法，有再行審酌的必要，判決撤銷未達良好的處分與復審決定。可上訴。（編輯：李亨山）1110122